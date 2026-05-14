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फेरों से पहले अचानक आई बॉयफ्रेंड की याद! दुल्हन बोली- कुछ भी कर लो नहीं करूंगी शादी, फिर…

Jharkhand Bride Refuses Marry: Garhwa Newsझारखंड के गढ़वा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के Ramna police station क्षेत्र के बगौंधा में एक दुल्हन ने शादी की रस्मों के बीच शादी से मना कर दिया.

By: JP Yadav | Published: May 14, 2026 9:14:51 AM IST

झारखंड में दुल्हन का शादी से इन्कार करने पर सस्पेंस
झारखंड में दुल्हन का शादी से इन्कार करने पर सस्पेंस


Jharkhand Bride Refuses Marry: झारखंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दुल्हा था दुल्हन थी और पंडित जी मंत्रोचारण कर रहे थे. उधर, बराती डांस के बाद भोज का आनंद ले रहे थे. शादी की अगली कड़ी में दुल्हन को दूल्हे ने मंगलसूत्र भी पहना दिया. इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि दुल्हन ने अपनी मांग में दूल्हे के हाथ से सिंदूर लेने से इन्कार कर दिया. आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिना दुल्हन लौटी बरात?  जानने के लिए यह पूरी स्टोरी पढ़नी होगी.  

एक शादी उस वक्त झारखंड के साथ-साथ अब दिल्ली तक चर्चा का विषय बन गई, जब दुल्हन ने सिंदूरदान के ठीक पहले शादी करने से इन्कार कर दिया. मामला गढ़वा जिले के रमना थाना क्षेत्र के बगोंधा टोला का है. यहां मंगलवार रात बारात पूरे गाजे-बाजे के साथ पहुंची थी. शादी-समारोह के दौरान जयमाला से लेकर शादी की कई रस्में भी पूरी हो चुकी थीं. दुल्हन को मंगलसूत्र तक पहनाया जा चुका था, लेकिन सिंदूरदान के समय अचानक दुल्हन ने शादी से इन्कार कर दिया. इस पूरे मामले के पीछे प्रेमी या पसंद का दूल्हा नहीं होने की चर्चा है.

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बताया जा रहा है कि बगोंधा टोला निवासी सुखट राम की बेटी पुष्पा कुमारी की शादी गढ़वा थाना क्षेत्र के जुबैरिया गांव के रहने वाले दीपक कुमार रवि के साथ तय हुई थी. मंगलवार (12 मई, 2026) को शादी समारोह के दौरान सबकुछ सामान्य चल रहा था. पंडित वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रस्में पूरी करा रहे थे. शादी की अगली क़ड़ी में  दूल्हा अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने लगा. दुल्हन ने हाथ से सिंदूर हटाते हुए शादी करने से मना कर दिया.

दुल्हन के रुख से मचा हड़कंप

दुल्हन के इन्कार के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई. दोनों पक्षों रिश्तेदार और गांव के लोग पूरी रात लड़की को समझाने में जुटे रहे. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मुखिया प्रतिनिधि ने भी पंचायत कर मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अड़ी रही. सुबह तक मामला नहीं सुलझने पर दूल्हे पक्ष ने पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने भी दोनों पक्षों से बातचीत की, लेकिन दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार दूल्हे को बिना दुल्हन के ही बारात वापस ले जानी पड़ी. घटना के बाद पूरे इलाके में इस शादी की चर्चा हो रही है. हैरत की बात यह है कि अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि आखिर दुल्हन ने ऐनवक्त पर क्यों शादी से इन्कार कर दिया. 

इनपुट: मनीष मेहता

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