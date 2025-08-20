Home > झारखंड > Jharkhand: सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर बीजेपी सख्त, अर्जुन मुंडा बोले– “भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की मिली सजा”

Jharkhand: सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर बीजेपी सख्त, अर्जुन मुंडा बोले– “भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की मिली सजा, ”सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में गठित सात सदस्यीय जांच टीम की अहम बैठक हुई

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 20, 2025 18:46:14 IST

रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट  
Jharkhand: सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में गठित सात सदस्यीय जांच टीम की अहम बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल और अनीता सोरेन समेत कई नेता मौजूद थे। बैठक में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, जिसे जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सौंपा जाएगा।

मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बड़ा आरोप लगाया और कहा –

“भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ आवाज उठाने के कारण सूर्या हांसदा की हत्या की गई है।”
“यह एनकाउंटर फर्जी है, यह साजिशन हत्या है।”

मुंडा ने बताया कि जांच टीम ललमटिया दौरे पर गई थी, जहां सूर्या हांसदा के परिजनों, प्रबुद्धजनों और स्थानीय लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह मुठभेड़ नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है।

 हांसदा अवैध उत्खनन और भ्रष्टाचार का लगातार विरोध करते थे- मुंडा 

उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा अवैध उत्खनन और भ्रष्टाचार का लगातार विरोध करते थे। उनका परिवार मांझी परिवार है और आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था का अगुवा रहा है। हांसदा गरीब बच्चों के मसीहा माने जाते थे और सैकड़ों बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाते थे।

मुंडा ने आरोप लगाया कि हांसदा खनन माफियाओं के लिए बड़ी बाधा बन गए थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। जिस मुकदमे में उनके एनकाउंटर की बात कही जा रही है, उसमें उनका नाम तक नहीं था।

पूर्व सीएम ने साफ कहा कि भाजपा सूर्या हांसदा एनकाउंटर की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेगी और पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आने वाले दिनों में पार्टी ठोस आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा करेगी।

