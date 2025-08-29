Jharkhand: सूर्या हांसदा एनकाउंटर और नगड़ी रैयत जमीन पर रिम्स-2 निर्माण को लेकर राज्यपाल से मिले बाबूलाल मरांडी

रांची, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट

Jharkhand: सूर्या हांसदा के कथित पुलिसिया एनकाउंटर और नगड़ी में किसानों की जमीन पर रिम्स-2 के निर्माण को लेकर सियासत तेज़ हो गई है। शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और दोनों मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा।

सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला

भाजपा ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि गोड्डा ज़िले के सूर्या हांसदा की हत्या को पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर का रूप दिया। पार्टी ने कहा कि सूर्या हांसदा आदिवासी समाज के लोकप्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, अपराधी नहीं। वे चार बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल चलाते थे। पुलिस द्वारा बताए गए 24 मामलों में से 14 में वे बरी हो चुके थे और बाकी में ज़मानत पर थे। बावजूद इसके उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया गया।

पुलिस की मिलीभगत का संदेह, CBI जांच की मांग

भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि यह मामला न सिर्फ न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि सरकार और पुलिस की मिलीभगत का उदाहरण है। पार्टी ने हांसदा परिवार और उनके वकील को सुरक्षा देने की भी मांग की।

नगड़ी में रैयत जमीन पर रिम्स-2 निर्माण

प्रतिनिधिमंडल ने नगड़ी की रैयत किसानों की जमीन पर प्रस्तावित रिम्स-2 निर्माण को तत्काल रोके जाने की मांग की। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार उपजाऊ और खतियानी जमीन को जबरन अधिग्रहित कर रही है, जबकि यह किसानों के जीवन-यापन का आधार है।

भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन कर रही है राज्य सरकार

पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार सीएनटी एक्ट, ग्रामसभा और भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन कर रही है। भाजपा ने साफ किया कि उसे अस्पताल निर्माण से आपत्ति नहीं, लेकिन इसके लिए बंजर जमीन का उपयोग होना चाहिए। किसानों पर हुए लाठीचार्ज और फर्जी मुकदमों की निंदा करते हुए पार्टी ने इन्हें वापस लेने की मांग की।

भाजपा का रुख

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार तानाशाही पर उतर आई है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा न्याय और किसानों के अधिकार की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेगी।