Jharkhand: साढ़े 3 साल में झारखंड के 3 शिक्षा मंत्रियों का निधन, स्वामी दिव्यानंद महाराज बोले- कहीं विभाग में वास्तु दोष तो नहीं?

Jharkhand Education Ministers Death: झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री के आकस्मिक निधन के बाद राज्य में एक नई चर्चा छिड़ गई है. साढ़े तीन साल के अंतराल में तीन शिक्षा मंत्रियों के असमय निधन को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं. इसी मुद्दे पर डॉ. स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के आधार पर अपनी बात रखी है. उन्होंने इसे महज संयोग मानने के बजाय शिक्षा विभाग से जुड़े वास्तु पक्ष को भी देखने की जरूरत बताई है.

झारखंड में शिक्षा मंत्री के आकस्मिक निधन से राज्य को बड़ी क्षति हुई है. मंत्री के निधन पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है. लेकिन, इसी के साथ पिछले करीब साढ़े तीन वर्षों में तीन शिक्षा मंत्रियों के असमय निधन का मामला भी चर्चा में आ गया है.

इसी मुद्दे पर डॉ. स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने ज्योतिष शास्त्र के अपने अध्ययन और दृष्टिकोण के आधार पर कई सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इतने कम अंतराल में शिक्षा विभाग से जुड़े तीन मंत्रियों का आकस्मिक निधन होना एक गंभीर विषय है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए.

‘क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई और कारण?’

डॉ. स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के मुताबिक, लगातार सामने आई इन घटनाओं के बाद झारखंड के लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है.

उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर काफी अध्ययन किया है. उनके ज्योतिषीय आकलन के अनुसार, शिक्षा विभाग से जुड़े किसी स्थान या भवन में वास्तु दोष की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

हालांकि, यह बात स्पष्ट है कि वास्तु और ज्योतिष से जुड़े ऐसे आकलन धार्मिक/पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं और इनके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

‘वास्तु दोष है तो उसे देखा जाना चाहिए’

डॉ. स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने कहा कि अगर विभाग या उससे जुड़े किसी स्थान में वास्तु संबंधी कोई दोष है और उसे ठीक किया जा सकता है, तो इस पहलू को भी देखा जाना चाहिए.

उनका मानना है कि सकारात्मक पहल और आवश्यक सुधार से राज्य के हित में बेहतर वातावरण बनाया जा सकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भगवान की कृपा झारखंड पर बनी रहे और प्रदेश लगातार तरक्की करता रहे.

तीन शिक्षा मंत्रियों की मौत बनी चर्चा का विषय

साढ़े तीन साल के भीतर तीन शिक्षा मंत्रियों के आकस्मिक निधन का मुद्दा अब राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, इन घटनाओं के बीच किसी प्रत्यक्ष कारण या आपसी संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

ऐसे में डॉ. स्वामी दिव्यानंद जी महाराज की ज्योतिषीय टिप्पणी ने इस पूरे मामले में एक अलग दृष्टिकोण जरूर जोड़ दिया है. अब चर्चा इस बात की है कि इन घटनाओं को महज संयोग मानकर छोड़ दिया जाए या इससे जुड़े हर संभावित पहलू पर गंभीरता से विचार किया जाए.

बता दें कि 6 अप्रैल 2023 को झारखंड के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और झामुमो के कद्दावर नेता जगरनाथ महतो का निधन चेन्नई के एमजीएम हेल्थकेयर अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ था.

इसके अलावा 15 अगस्त 2025 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का बाथरूम में फिसलकर गिरने के कुछ दिन बाद निधन हो गया था.

वहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का बीते 6 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया.

(झारखंड से मनीष मेहता की रिपोर्ट)