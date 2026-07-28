झारखंड में माओवाद को बड़ा झटका! 16 खूंखार नक्सलियों ने किया सरेंडर; 15 लाख का इनामी भी शामिल

सरेंडर करने वालों में 15 लाख रुपये का इनामी रीजनल कमेटी सदस्य संतोष महतो समेत कई जोनल और सब-जोनल कमांडर शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, इनमें से 14 नक्सली पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा उर्फ सागर जी और केंद्रीय कमेटी सदस्य असीम मंडल के सबसे भरोसेमंद दस्ते का हिस्सा थे. इन्हें सारंडा और कोल्हान के जंगलों की गहरी भौगोलिक जानकारी थी और ये शीर्ष माओवादी नेतृत्व की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते थे.

पुलिस ने बरामद किए आधुनिक हथियार

सुरक्षा बलों ने सरेंडर के दौरान 11 आधुनिक हथियार और 1,562 कारतूस भी बरामद किए हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि माओवादी संगठन के ऑपरेशनल नेटवर्क पर सीधा प्रहार है.

2 महीनों से चल रहा नक्सल विरोधी अभियान

पिछले दो महीनों में झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान लगातार तेज हुआ है. 21 मई को 27 नक्सलियों के सामूहिक सरेंडर, 13 जुलाई को 20 लाख के इनामी रवींद्र गंझू की गिरफ्तारी और 25 लाख के इनामी अजय महतो उर्फ टाइगर की गिरफ्तारी के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है. वर्ष 2026 में अब तक 93 नक्सलियों की गिरफ्तारी, 45 के आत्मसमर्पण और 22 के मुठभेड़ में मारे जाने के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने संगठन की कमर तोड़ने का दावा किया है.

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस का कहना है कि सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों के लगातार बढ़ते दबाव के कारण माओवादी संगठन तेजी से कमजोर हो रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, हिंसा का रास्ता छोड़ने वालों के लिए मुख्यधारा में लौटने का अवसर खुला है, जबकि हथियार उठाने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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