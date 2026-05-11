Jamshedpur Murder: शख्स ने पत्नी, बेटे और बेटी की बेरहमी से की हत्या, पूरी रात शवों के साथ…, सुबह में खुद पुलिस को किया फोन

Jamshedpur Murder News: झारखंड के जमशेदपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. एग्रिको इलाके में एक ही परिवार के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि हत्या का आरोप परिवार के ही मुखिया पर है. बताया जा रहा है कि रिटायर्ड टाटा स्टील कर्मी रविंद्र प्रसाद सिंह ने रविवार रात अपनी पत्नी, बेटे और बेटी की हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी पूरी रात शवों के साथ घर में ही मौजूद रहा.

सुबह होते ही उसने खुद डायल-100 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सिदगोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. मृतकों की पहचान पत्नी सरिता सिंह, बेटी सुप्रिया सिंह और बेटे रविशेक कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

फरवरी में टाटा स्टील से रिटायर हुआ था शख्स

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी इसी साल फरवरी में टाटा स्टील से रिटायर हुआ था. रिटायरमेंट के बाद से घर में अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती थी.

फिलहाल फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटा रही है, जबकि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर इस तिहरे हत्याकांड की असली वजह और पूरी क्रोनोलॉजी खंगालने में जुटी है.