Jamshedpur Canara Bank Robbery: जमशेदपुर के केनरा बैंक में डेढ़ घंटे तांडव मचाते रहे अपराधी, बंदूक की नोक पर लूटे 43 लाख और सोने-चांदी के जेवरात

Jamshedpur Canara Bank Robbery: झारखंड (Jharkhand News) के जमशेदपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहा बंदूक की नोक पर 5 अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है. घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है. जमशेदपुर में इन दिनों अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है. दिन हो या रात अपरादी चोरी और डकैती की घटना को अंजाम दे रहे है. बताया जा रहा है कि सिद्धपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े घर से 40 लाख रुपए की चोरी हुई, वही ताजा मामला गोलमुरी थाना क्षेत्र का है, जहां केनरा बैंक में सुबह 9:30 बजे 5 अपराधी बैंक में घुसे और अपराधियों ने बंदूक की नोक पर बैंक में मौजूद कर्मचारी और ग्राहकों को बंधक बनाकर 43 लाख रुपये कैश और लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हुए.

इस दौरान बैंक में मौजूद गार्ड के सिर पर बंदूक के बट से मारकर घायल कर दिया. बताया जा रहा है कि अपराधी तकरीबन एक से डेढ़ घंटे तक बैंक में तांडव मचाते रहे. इस दौरान बैंक कर्मचारी और ग्राहकों के साथ मारपीट कर इस बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है, एक करोड़ से अधिक की डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बैंक से निकलकर बाइक से आसानी से फरार हो गए, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

अपराधी डेढ़ घंटे तक करते रहे तांडव

सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अपराधी बैंक में बंदूक की नोक पर डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद बैग में पैसे और सोने के जेवरात रखकर आसानी से दिनदहाड़े भीड़-भाड़ वाले इलाके से फरार हो रहे हैं, घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है. डकैती की घटना की सूचना मिलने के बाद बैंक में सोने के जेवरात रखने वाले ग्राहक बैंक पहुंचे और अपनी-अपनी तिजोरी के बारे में बैंक कर्मचारियों से जानकारी ले रहे थे, बैंक के ग्राहक का कहना है कि हमारी पूरी जमा पूंजी बैंक में रखी हुई थी और पूर्वजों का सोने का गहना था, लूटने की खबर मिली तो हम सब डर गए.

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पड़ोसी दुकानदार सुखदेव सिंह ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर बैंक के पास मौजूद दुकान के मालिक सुखदेव सिंह का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि बैंक में डकैती की घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है, आसपास दुकानदार भी इस घटना से काफी डरे हुए हैं और पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. जब दिनदहाड़े बैंक में डकैती हो गई तो हमारे दुकान और घर कितना सेफ होगा, पुलिस की पेट्रोलिंग फेल हो चुकी है और पुलिस का डर अपराधियों पर पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है. अपराधी भीड़-भाड़ वाले इलाके में दिनदहाड़े डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद सीधे-सीधे पुलिस को चुनौती दे रहे हैं.

ग्रामीण एसपी शुभम खंडेवाला ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर ग्रामीण एसपी शुभम खंडेवाला का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही डीएसपी और मैं पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचें और पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि लाखों रुपए की डकैती हुई है, सीसीटीवी कैमरे में अपराधी कैद हो चुके हैं. पहचान कर जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी. पहले से ही बैंक की निगरानी की जा रही थी और समय रहते अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया, जल्दी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

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