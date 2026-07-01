Himanshu Singh Murder: जमशेदपुर में पुलिस की मौजूदगी में हत्या! सिस्टम फेल या अपराधियों का खुला राज? SSP-SP हटे, बार सील, धारा 163 लागू

Himanshu Singh Murder Case: क्या झारखंड में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे पुलिस की मौजूदगी में किसी युवक को गाड़ी से उतारकर उसकी हत्या कर दे? क्या कानून का डर खत्म हो चुका है और अगर पुलिस मौके पर थी तो हिमांशु सिंह की जान क्यों नहीं बच सकी? जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड ने सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि पूरे पुलिस सिस्टम और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना के बाद सरकार हरकत में आई है, लेकिन सवाल यह है कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती, तो क्या हिमांशु आज जिंदा होता?

27 जून की रात बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन (DD) बार एंड रेस्टोरेंट में शराब पीने के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद हिमांशु सिंह को पुलिस की मौजूदगी में PCR वाहन से उतारा गया और दूसरे पक्ष के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल हिमांशु की TMH अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

CCTV ने खड़े किए सबसे बड़े सवाल

घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पुलिस मौके पर थी, तो हमलावरों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी रही? अगर पुलिस चाहती तो क्या इस हत्या को रोका नहीं जा सकता था? यही सवाल अब पूरे राज्य में गूंज रहा है.

ADG ने भी मानी पुलिस की लापरवाही

कोल्हान ADG मनोज कौशिक ने घटनास्थल का निरीक्षण करने और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद साफ कहा कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है. उन्होंने विशेष जांच टीम गठित करने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया.

बार सील, 3 गिरफ्तार, 8 लोगों पर केस

पुलिस ने घटना स्थल डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट को सील कर दिया है. अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. बार के मैनेजर, बाउंसर समेत आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी.

जनता का फूटा गुस्सा, रातभर बवाल

हिमांशु की मौत के बाद बिष्टुपुर और मिस्टर गुरुकुल गोलचक्कर पर हजारों लोग सड़क पर उतर आए. आगजनी, रोड जाम और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई. कई पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई और City SP की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई.

तीन पुलिस अधिकारी सस्पेंड, लेकिन क्या इतना काफी?

बढ़ते दबाव के बीच तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया. लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या केवल सस्पेंशन से न्याय हो जाएगा? आखिर उस रात की पूरी जवाबदेही किसकी तय होगी?

परिवार ने रखा अल्टीमेटम

पीड़ित परिवार ने साफ कहा है कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते और सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती, तब तक हिमांशु का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. परिवार ने हिमांशु की पत्नी को सरकारी नौकरी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है.

विपक्ष का हमला, सरकार पर बढ़ा दबाव

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद निशिकांत दुबे, विधायक सरयू राय और विधायक पूर्णिमा दास साहू ने इस घटना को कानून-व्यवस्था की बड़ी विफलता बताया है. उनका कहना है कि जब पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो सकती है, तो आम जनता खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगी?

CM का बड़ा एक्शन

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के SSP पीयूष पांडेय और सरायकेला-खरसावां की SP निधि द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया. साथ ही ADG और DIG स्तर के अधिकारियों को जमशेदपुर में कैंप कर कानून-व्यवस्था की निगरानी का निर्देश दिया गया है.

शहर में धारा 163 लागू

बढ़ते तनाव को देखते हुए साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, मानगो और MGM थाना क्षेत्रों में BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है. बिना अनुमति किसी भी तरह के प्रदर्शन, जुलूस और रोड जाम पर रोक लगा दी गई है.

सबसे बड़ा सवाल

एक युवक की हत्या हो गई. CCTV सामने आ गया. पुलिस की लापरवाही भी स्वीकार कर ली गई. SSP और SP भी हटा दिए गए. लेकिन, सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर पुलिस की मौजूदगी में किसी की जान सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक आखिर किस पर भरोसा करे?

(मनीष मेहता की रिपोर्ट)