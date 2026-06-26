Home > झारखंड > Jamshedpur Student Bring Pistol: कॉलेज में ‘भौकाल’ मचाने के लिए पिस्तौल और जिंदा कारतूस लेकर पहुंचा छात्र, सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही मचा हड़कंप!

Jamshedpur Student Bring Pistol: कॉलेज में ‘भौकाल’ मचाने के लिए पिस्तौल और जिंदा कारतूस लेकर पहुंचा छात्र, सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही मचा हड़कंप!

पूछताछ के दौरान तीन छात्रों की पहचान हुई. उनके माता-पिता को बुलाया गया और ट्रांसफर सर्टिफिकेट काटने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला और वायरल वीडियो किसने पोस्ट किया?

By: Kajal Jain | Published: June 26, 2026 9:26:10 AM IST

कॉलेज में 'भौकाल' मचाने के लिए बैग में पिस्तौल और जिंदा कारतूस लेकर पहुंचा छात्र (सांकेतिक तस्वीर)
कॉलेज में 'भौकाल' मचाने के लिए बैग में पिस्तौल और जिंदा कारतूस लेकर पहुंचा छात्र (सांकेतिक तस्वीर)


Jamshedpur Student Bring Pistol: जमशेदपुर शहर के श्यामा प्रसाद इंटर कॉलेज से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 12वीं कक्षा का छात्र कथित तौर पर अपने स्कूल बैग में किताब-कॉपी के साथ पिस्तौल और जिंदा कारतूस लेकर क्लासरूम पहुंच गया. इस दौरान उसके साथ बैठे कुछ छात्रों ने हथियार के साथ वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आते ही कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया और कॉलेज प्रशासन हरकत में आया.

कॉलेज को कानोंकान खबर नहीं

जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो की जानकारी पहले कॉलेज प्रबंधन को नहीं थी. मीडिया के पहुंचने के बाद प्रिंसिपल ने वीडियो देखा और सभी कक्षाओं में जांच शुरू कराई. पूछताछ के दौरान तीन छात्रों की पहचान हुई. कॉलेज प्रशासन ने तीनों छात्रों को तत्काल निलंबित कर दिया है और उनके अभिभावकों को बुलाकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) देने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है.

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धाक जमाने के लिए लाया था पिस्तौल

कॉलेज के प्रिंसिपल एस.सी. महतो ने बताया कि मुख्य आरोपी छात्र हिमांशु, जो 12वीं विज्ञान का विद्यार्थी है, कुछ दिन पहले हुए आपसी विवाद के बाद कथित तौर पर अपनी धाक जमाने के लिए हथियार लेकर कॉलेज आया था. छात्र ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति ने उससे हथियार बैग में रखने को कहा था और अगले दिन कॉलेज के बाहर वही व्यक्ति हथियार वापस ले गया.

पुलिस में क्यों नहीं की शिकायत?

हालांकि कॉलेज प्रशासन ने इस घटना की पुष्टि की है, लेकिन फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई है. प्रिंसिपल का कहना है कि पुलिस कार्रवाई से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है. इस घटना ने स्कूल-कॉलेजों की सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों तक हथियार पहुंचने जैसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं, वायरल वीडियो के बाद छात्रों और अभिभावकों में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:- Mirzapur The Movie Teaser: ‘हम अमर हैं…’ सच साबित हुई मुन्ना भैया की बात! ‘मिर्जापुर’ फिल्म के टीज़र ने हिलाया इंटरनेट, बड़े पर्दे पर लौटेगा किंग!

Tags: Jamshedpur NewsSocial Media Viral NewsViral Video Video
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