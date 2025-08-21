Home > झारखंड > Jammu: जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल, बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू

Jammu: जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल, बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू

Jammu: जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल, गजन्सू-मरह क्षेत्र में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू,सूत्रों के अनुसार, ड्रोन को भारतीय सीमा के भीतर गहराई तक देखा गया।

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 21, 2025 17:42:18 IST

Jammu: जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल, गजन्सू-मरह क्षेत्र में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू
Jammu: जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल, गजन्सू-मरह क्षेत्र में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू

जम्मू से अजय जंडयाल की रिपोर्ट 
Jammu: अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जम्मू के गजन्सू-मरह इलाके में बुधवार को संदिग्ध ड्रोन की हलचल देखी गई, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पूरे क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

गांवों तथा खेतों में तलाशी अभियान

सूत्रों के अनुसार, ड्रोन को भारतीय सीमा के भीतर गहराई तक देखा गया। इसकी सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों ने खेतों और आवासीय इलाकों को घेरकर तलाशी शुरू कर दी। पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है और टीमें लगातार गांवों तथा खेतों में तलाशी अभियान चला रही हैं।

Odisha: गंजाम जिले में कुत्ते का आतंक, पुरे इलाके में डर का माहौल

ड्रोन हथियार या मादक पदार्थ की खेप गिराने की कोशिश में?

सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि यह ड्रोन किसी हथियार या मादक पदार्थ की खेप गिराने की कोशिश में हो सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “सूचना मिलते ही पुलिस और बीएसएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं। इलाके में गहन तलाशी जारी है।”

कई बार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजकर हथियार और विस्फोटक गिराने की कोशिशें

गौरतलब है कि इससे पहले भी जम्मू सीमा क्षेत्र में कई बार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजकर हथियार और विस्फोटक गिराने की कोशिशें की गई हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। कई मौकों पर हथियार और गोला-बारूद बरामद भी हुए हैं।

अधिकारियों का  कहना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी और कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी घुसपैठ या तस्करी की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके।

CM Yogi के इलाके में अब मुसलमान नहीं कर सकते ये काम, लगाई गई ऐसी पाबंदी…शहनाई बजाना होगी मुश्किल

Tags: BSFjammu
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
Jammu: जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल, बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jammu: जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल, बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jammu: जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल, बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू
Jammu: जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल, बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू
Jammu: जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल, बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू
Jammu: जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल, बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?