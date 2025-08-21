Jammu: जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल, बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू

जम्मू से अजय जंडयाल की रिपोर्ट

Jammu: अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जम्मू के गजन्सू-मरह इलाके में बुधवार को संदिग्ध ड्रोन की हलचल देखी गई, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पूरे क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

गांवों तथा खेतों में तलाशी अभियान

सूत्रों के अनुसार, ड्रोन को भारतीय सीमा के भीतर गहराई तक देखा गया। इसकी सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों ने खेतों और आवासीय इलाकों को घेरकर तलाशी शुरू कर दी। पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है और टीमें लगातार गांवों तथा खेतों में तलाशी अभियान चला रही हैं।

ड्रोन हथियार या मादक पदार्थ की खेप गिराने की कोशिश में?

सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि यह ड्रोन किसी हथियार या मादक पदार्थ की खेप गिराने की कोशिश में हो सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “सूचना मिलते ही पुलिस और बीएसएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं। इलाके में गहन तलाशी जारी है।”

कई बार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजकर हथियार और विस्फोटक गिराने की कोशिशें

गौरतलब है कि इससे पहले भी जम्मू सीमा क्षेत्र में कई बार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजकर हथियार और विस्फोटक गिराने की कोशिशें की गई हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। कई मौकों पर हथियार और गोला-बारूद बरामद भी हुए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी और कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी घुसपैठ या तस्करी की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके।