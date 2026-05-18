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शादी से मुकरी, किया पुलिस केस… इश्क में हाई वोल्टेज ड्रामा! इंसाफ मांगने टावर पर चढ़ा प्रेमी

झारखंड के गिरीडीह इलाके में एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड से आहत होकर टावर पर चढ़ गया. वो वहां बैठकर पुलिस और लोगों से डिमांड करता रहा. परिजन समझा-बुझाकर उसे नीचे उतारने की कोशिश करते रहे लेकिन वो नीचे नहीं उतरे.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 18, 2026 12:00:17 PM IST

झारखंड वायरल वीडियो
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Jharkhand Viral Video: झारखंड के गिरिडीह से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक लड़का मोबाइल टावर पर चढ़ गया था, जिसके बाद मौके पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. आसपास भीड़ जमा हो गई और सबने युवक को समझाने की काफी कोशिश की लेकिन उसने सबकी बात मानने से इनकार कर दिया. अंत में थक हारकर पुलिस को सूचना देनी पड़ी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने युवक को समझा-बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश की. 

घंटों तक टावर पर बैठा रहा प्रेमी

जानकारी के अनुसार, ये खबर झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र की है. यहां प्रेम-प्रसंग से आहत होकर एक प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया. उसने आसपास के लोगों और पुलिस से इंसाफ की मांग की. युवक घंटों तक टावर पर बैठा रहा. उसे समझाने की काफी कोशिश की गई लेकिन वो काफी देर तक नहीं माना, जिससे आसपास अफरातफरी का माहौल बन गया. पुलिस और स्थानीय लोग लगातार उसे नीचे उतारने की कोशिश में जुटे रहे.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलदा मोतीलदा निवासी सलजो कुमार अचानक एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. बताया जा रहा है कि युवक का एक युवती के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था. दोनों काफी समय तक साथ रहे. युवक ने अपनी प्रेमिका पर आरोप लगाया कि युवती ने शादी का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गई. इतना ही नहीं, युवती ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी. इसके कारण वो काफी आहत था. 

फोन से करता रहा बात

इसी बात से परेशान होकर वो टावर पर चढ़ गया. वो वहां बैठकर लगातार इंसाफ की मांग करता रहा. युवक मोबाइल के जरिए अपनी बात पुलिस और परिजनों तक पहुंचाता रहा. घटना की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. काफी देर तक इलाके में हड़कंप और अफरातफरी का माहौल बना रहा. स्थानीय लोगों ने युवक को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ. 

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