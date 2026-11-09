Jharkhand: मौत का बुलावा बनी सड़क पर रुकी गाड़ी! दनुआ घाटी में ट्रेलर ने लोगों को बुरी तरह कुचला; कितनों की हुई मौत और कितने घायल?

Jharkhand Hazaribagh Road Accident: झारखंड के हजारीबाग में जीटी रोड की दनुआ घाटी से आज यानी सोमवार 9 नवंबर 2026 को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है. जिस सफर पर लोग किसी अपने का अंतिम संस्कार करने के लिए निकले थे, वही सफर कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया. यहां सड़क किनारे रुकी लोगों से भरी सवारी गाड़ी को पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भंयकर थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग बुरी तरह घायल हैं.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, गिरिडीह जिले के बगोदर ब्लॉक के अटका गांव के एक दर्जन से ज़्यादा लोग पैसेंजर गाड़ी से वाराणसी जा रहे थे. वे एक गांव वाले का अंतिम संस्कार करने निकले थे. मृतक के शव को गाड़ी की छत पर रखकर रस्सियों से बांधा गया था. सोमवार सुबह करीब 10 बजे हजारीबाग की दनुआ घाटी में महानेटांड कट के पास अचानक शव को बांधने वाली रस्सियां ​​ढीली हो गईं. इसके बाद गाड़ी को सड़क किनारे रोक दिया गया और लोग रस्सियां ​​बांधने लगे. इसी बीच, पीछे से आ रहे एक तेज़ रफ़्तार ट्रेलर ने पैसेंजर गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में कई लोग कुचल गए.

टक्कर के बाद ट्रेलर ड्राइवर भागा

हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से भाग गया. पीछे से आ रहा एक कोयले से लदा ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त पैसेंजर गाड़ी से टकरा गया. टक्कर के बाद ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया. एक के बाद एक गाड़ियों की टक्कर से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. एक्सीडेंट की आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और खराब गाड़ी में फंसे लोगों को बचाने में मदद की. पैसेंजर गाड़ी को हटाने के लिए क्रेन का भी इस्तेमाल किया गया.

घायलों को हजारीबाग रेफर किया गया

सूचना मिलने पर चौपारण थाना इंचार्ज पंकज कुमार और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. आस-पास के लोगों की मदद से घायलों को चौपारण कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने फर्स्ट एड देने के बाद गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया.