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Jharkhand: हजारीबाग में एक झटके में उजड़ गईं खुशियां… मासूम बेटी को बचाने दौड़े पिता की करंट से मौत, 5 लोग झुलसे

Hazaribagh News: बेटी को तड़पता देख पिता नरेश भुइया बिना कुछ सोचे-समझे उसे बचाने दौड़े, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गए. इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भी बचाव के लिए पहुंचे और एक-एक कर सभी बिजली के करंट की चपेट में आ गए.

By: Hasnain Alam | Published: July 6, 2026 8:54:33 PM IST

हजारीबाग में करंट लगने से शख्स की मौत
हजारीबाग में करंट लगने से शख्स की मौत


Jharkhand News: झारखंड के हजारीबाग जिले में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गम में डुबो दिया. चौपारण थाना क्षेत्र के ब्रहमोरिया गांव में 8 साल की मासूम बेटी को करंट से बचाने की कोशिश में पिता की जान चली गई, जबकि बच्ची समेत परिवार के पांच अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए. जानकारी के मुताबिक, आठ वर्षीय ईशा कुमारी घर के पास स्थित कुएं के पास गई थी. इसी दौरान वहां मौजूद बिजली के तार की चपेट में आ गई.

बेटी को तड़पता देख पिता नरेश भुइया बिना कुछ सोचे-समझे उसे बचाने दौड़े, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गए. इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भी बचाव के लिए पहुंचे और एक-एक कर सभी बिजली के करंट की चपेट में आ गए.

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डॉक्टरों ने घोषित कर दिया मृत

हादसे में 48 वर्षीय नरेश भुइया की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई. सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चौपारण पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हादसे में रीना देवी (45), ईशा कुमारी (8), कुंजियां देवी (50), भुनेश्वर भुइया (60) समेत पांच लोग झुलस गए हैं. इनमें एक घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया है.

प्रशासन ने मामले की शुरू की जांच

अस्पताल में डॉ. डीएन ठाकुर, डॉ. पुष्पा कुमारी और डॉ. मनोज गुप्ता की निगरानी में घायलों का इलाज जारी है. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है. सूचना मिलने पर प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जर्जर बिजली तारों को तत्काल बदलने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी और परिवार की खुशियां इस तरह पल भर में न उजड़ें.

(रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट)

Tags: Hazaribagh newsJharkhand News
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