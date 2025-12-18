दरिंदे ने 11 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से पिटाई, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई कार्रवाई

Hazaribagh Child Abuse Viral Video: झारखंड के हजारीबाग जिले से बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है. दरअसल पूरा मामला ये है कि हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मामले का संज्ञान लेते हुए हजारीबाग पुलिस को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने बिना देरी किए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला? (What is the whole matter?)

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बरही थाना क्षेत्र में क्रिकेट खेलने के दौरान दो बच्चों के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद में एक बच्चे के पिता आलोक गुप्ता ने दूसरे 11 वर्षीय बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो 17 दिसंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही मामले ने तूल पकड़ लिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर वीडियो का संज्ञान लेते हुए हजारीबाग पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद बरही थाना पुलिस ने एक टीम का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की.







बरही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने क्या बताया? (What did Barhi SDPO Ajit Kumar Vimal say?)

इस पूरे मामले पर बरही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित बच्चे की मां से आवेदन प्राप्त होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है. आवेदन के अनुसार, इसका उद्देश्य बच्चों के साथ हिंसा और अमानवीय व्यवहार के प्रति सख्त संदेश देना था. पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

