Home > झारखंड > दरिंदे ने 11 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से पिटाई, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई कार्रवाई

दरिंदे ने 11 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से पिटाई, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई कार्रवाई

Hazaribagh Crime News: झारखंड के हजारीबाग से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. दरअसल, बच्चों की पिटाई के मामले में एक बच्चे के पिता ने दूसरे बच्चे की काफी बेरहमी से पिटाई की. जिसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: December 18, 2025 9:56:30 PM IST

Hazaribag Child Beating Video
Hazaribag Child Beating Video


Hazaribagh Child Abuse Viral Video: झारखंड के हजारीबाग जिले से बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है. दरअसल पूरा मामला ये है कि हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मामले का संज्ञान लेते हुए हजारीबाग पुलिस को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने बिना देरी किए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला? (What is the whole matter?)

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बरही थाना क्षेत्र में क्रिकेट खेलने के दौरान दो बच्चों के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद में एक बच्चे के पिता आलोक गुप्ता ने दूसरे 11 वर्षीय बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो 17 दिसंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही मामले ने तूल पकड़ लिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर वीडियो का संज्ञान लेते हुए हजारीबाग पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद बरही थाना पुलिस ने एक टीम का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की.



यह भी पढ़ें :- 

Jharkhand Bypolls: झारखंड में JMM का दबदबा! घाटशिला उपचुनाव में सोमेश चंद्र सोरेन ने BJP को 38 हजार से अधिक वोटों से दी शिकस्त

बरही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने क्या बताया? (What did Barhi SDPO Ajit Kumar Vimal say?)

इस पूरे मामले पर बरही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित बच्चे की मां से आवेदन प्राप्त होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है. आवेदन के अनुसार, इसका उद्देश्य बच्चों के साथ हिंसा और अमानवीय व्यवहार के प्रति सख्त संदेश देना था. पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें :-

कौन हैं DGP तदाशा मिश्रा? जिसने आते ही दिखाया दबंग लेडी जैसा रूप, अनुराग गुप्ता का कर दिया खेल खत्म

You Might Be Interested In
Tags: cm hemant sorencrime newshazaribagh child abuse caseHazaribagh newsJharkhand News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025
दरिंदे ने 11 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से पिटाई, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई कार्रवाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दरिंदे ने 11 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से पिटाई, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई कार्रवाई
दरिंदे ने 11 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से पिटाई, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई कार्रवाई
दरिंदे ने 11 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से पिटाई, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई कार्रवाई
दरिंदे ने 11 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से पिटाई, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई कार्रवाई