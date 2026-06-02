हजारीबाग में भाई-बहन की मौत से सनसनी, एक शव नदी में तो दूसरा कुएं से मिला, जांच के लिए बनी विशेष टीम

Hazaribagh double death mystery: झारखंड के हजारीबाग जिले में भाई-बहन के शव अलग-अलग स्थानों से मिलने की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. सदर विधानसभा क्षेत्र के सिंदूर पंचायत भवन के समीप हुई इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टास्क फोर्स का गठन कर जांच शुरू कर दी है. दोनों मौतों के पीछे की असली वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है, जिससे घटना को लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं.

कई दिनों से लापता थे दोनों भाई-बहन

परिजनों के अनुसार भाई और बहन पिछले कुछ दिनों से लापता थे. परिवार लगातार उनकी तलाश में जुटा हुआ था और आसपास के इलाकों में खोजबीन कर रहा था. इसी बीच रविवार को बहन का शव सिंदूर नदी से बरामद होने की सूचना मिली. शव मिलने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ गई.

बहन के बाद भाई का शव मिलने से गहराया रहस्य

बहन का शव मिलने के अगले ही दिन सोमवार को भाई का शव एक कुएं से बरामद किया गया. दो दिनों के भीतर दोनों भाई-बहन के शव मिलने से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है. अलग-अलग स्थानों से शव मिलने के कारण यह घटना और अधिक रहस्यमयी बन गई है. स्थानीय लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दोनों बच्चों के साथ क्या हुआ.

उत्तर प्रदेश से आकर हजारीबाग में रह रहा था परिवार

जानकारी के मुताबिक मृतक बच्चों का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद क्षेत्र का रहने वाला है. वर्तमान में परिवार हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के कूद गांव में रहकर जीवनयापन कर रहा था. परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य बताई जा रही है और परिजन सड़क तथा बाजारों में खिलौने बेचकर अपना गुजारा करते हैं.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम सहित अन्य कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कर दीं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच को तेज करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है. मामले में दुर्घटना, आत्महत्या और आपराधिक साजिश समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

स्थानीय लोगों ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग