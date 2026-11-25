Jharkhand Double Murder: झारखंड से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां के गुमला जिले में दो महिलाओं को बेरहमी से मार दिया जाता है. और उनका कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके पति ही होते हैं. बता दें कि दो भाइयों पर सीधा-सीधा आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नियों का बेरहमी से कत्ल किया और उनके शवों को सिमडेगा जिले के वीरू जंगल में दफना दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मरने वाली दोनों महिलाओं की पहचान विंध्याचल नगर नदी टोली की रहने वाली 28 साल की मिनी प्रिया पत्नी शिव शंकर साहू और 20 साल की राधिका कुमारी पत्नी नवीन साहू के तौर पर हुई है. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है.

आखिर क्यों ली पतियों ने अपनी पत्नियों की जान

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों कपल्स के बीच काफी समय से लड़ाई-झगड़ा चल रहा था. वहीं फिर शनिवार को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया. इसके बाद शिव शंकर और नवीन अपनी पत्नियों के साथ समसेरा में अपने घर लौट आए. वहीं बताया जा रहा है कि परिवार वालों ने आखिरी बार सोमवार सुबह करीब 9 बजे दोनों महिलाओं से बात की थी. तब तक सब कुछ ठीक हो चुका था, परिवार वाले तब से दोनों महिलाओं से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं. जिसकी वजह से अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि दोनों की मौत कब हुई है.

ऐसे कबूला सच

वहीं बताया जा रहा है कि इनके घर पर झगड़ा हुआ था. जिसके चलते दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों की जान ले ली. वहीं फिर पकड़े जाने के डर से हत्या के बाद, उन्होंने लाशों को एम्बुलेंस में लादकर सिमडेगा थाना इलाके के वीरू जंगल में ले जाकर वहीं दफना दिया. साथ ही बता दें कि मंगलवार शाम को दोनों आरोपी अपने सात साल के बच्चे के साथ गुमला पुलिस स्टेशन पहुंचे. वहां उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. हालांकि, जब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने कथित तौर पर हत्या करने और लाशों को जंगल में दफनाने की बात कबूल कर ली.

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अभी तक नहीं मिली लाशें

वहीं जब गुनाह कुबूलने के बाद पुलिस की एक टीम वीरू जंगल पहुंची और लाशों की तलाश शुरू की. लंबे समय तक तलाश करने के बाद लाशें नहीं मिली. जिसके बाद, बुधवार सुबह लाशों की तलाश के लिए तीन लोगों की सर्च टीम बनाई गई. पुलिस टीम तब से वीरू जंगल वापस आ गई है और फिर से तलाश शुरू कर दी है. दो महिलाओं की हत्या और उनकी लाशों को जंगल में दफनाने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस अभी लाशों की बरामदगी, हत्या के समय और घटना के पीछे के असली मकसद की जांच कर रही है.