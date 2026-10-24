Home > झारखंड > मेला देखकर लौट रही थी युवती, तभी दरिंदों ने रास्ते में रोका; जंगल में ले जाकर की हैवानियत; फिर आरोपियों ने…

मेला देखकर लौट रही थी युवती, तभी दरिंदों ने रास्ते में रोका; जंगल में ले जाकर की हैवानियत; फिर आरोपियों ने…

Ranchi Crime News: झारखंड की राजधानी रांची से एक इंसानियत शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ दरिंदों ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. जानकारी के मुताबिक पीड़िता मेला देखकर लौट रही थी, उस दौरान ये वारदात हुई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 24, 2026 10:30:27 AM IST

रांची में एक नाबालिग युवती का हुआ दुष्कर्म
रांची में एक नाबालिग युवती का हुआ दुष्कर्म


झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा में एक नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. यह घटना 21 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है. आरोप है कि ऊर्जानगर में मेला देखकर लौट रही नाबालिग को जियाजोरी जंगल के पास रोककर उसके साथ वारदात की गई. इस दौरान उसके गले से चांदी की चेन छीनने का भी आरोप है. हालांकि, पुलिस मामले की जांच कर रही है और पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

मौसी के घर आई थी नाबालिग

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग पाकुड़ जिले की रहने वाली है और महागामा के ऊर्जानगर में अपनी मौसी के घर आई थी. बीते 21 अक्टूबर की रात वह मेला देखने गई थी. वहां से वह अपने दो रिश्तेदारों के साथ लौट रही थी. इसी दौरान जियाजोरी जंगल के पास कुछ लोगों पर रास्ता रोककर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है.

पुलिस ने विशेष टीम बनाकर की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए महागामा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई. जांच के दौरान पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया.

जियाजोरी गांव के रहने वाले हैं सभी आरोपी

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहसिन अंसारी, मो. जहूर अंसारी, मो. अवाज अंसारी, मो. मोतीम अंसारी और मो. परवेज अंसारी के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी महागामा थाना क्षेत्र के जियाजोरी गांव के निवासी हैं.

आरोपी के घर से मिली चांदी की चेन

पुलिस के मुताबिक, मोहसिन अंसारी के घर से पीड़िता की चांदी की चेन बरामद हुई है। आरोपियों ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया है. मामले की जांच जारी है.

यह खबर भी पढ़ें: Jaipur Bus Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर चीख-पुकार! भीषण हादसे में 3 श्रद्धालुओं ने गंवाई

Tags: Godda NewsJharkhand NewsMahagama NewsMinor physical assault Caseranchi news
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