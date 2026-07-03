Jharkhand: पहले किया छात्रा को ब्लैकमेल, फिर स्कूल के कमरे में कर दिया कांड! प्रधानाध्यापक पर POCSO के तहत मामला दर्ज

School Principal Harassed Student: झारखंड (Jharkhand) के गढ़वा जिले से गुरु-शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एख बेहद गंभीर मामला सामने आया है. एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर छात्रा को कथित तौर पर ब्लैकमेल कर उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है.

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने POCSO एक्ट तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि शिक्षा विभाग ने भी स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह मामला केतार थाना क्षेत्र स्थित ताली मध्य विद्यालय का है. आरोप है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक ने एक छात्रा को किसी बात को लेकर ब्लैकमेल किया और फिर विद्यालय के एक कमरे में उसके साथ गंदी हरकते की. घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने कथित तौर पर इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि वीडियो करीब एक सप्ताह पुराना है, लेकिन हाल ही में इसके सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में गुस्से का माहौल है.

परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित छात्रा के परिजनों ने कतार थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ POCSO एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है.

पुलिस ने मामले पर क्या कहा?

SDPO ने बताया कि स्टूडेंट के परिवार की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और हर पहलू की जांच की जा रही है. अगर आरोप सही पाए गए तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.