Jharkhand: गिरिडीह में अनोखा विरोध, आधे बाल-मूंछ मुंडवाकर DC ऑफिस के बाहर बैठा युवक, आखिर क्या है मांग?

Jharkhand News: झारखंड के गिरिडीह में जमीन पर कथित अवैध कब्जे के खिलाफ एक परिवार पिछले करीब एक सप्ताह से जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठा है. प्रशासन से कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए गांवां प्रखंड के रहने वाले कुलदीप तुरी ने आधे सिर के बाल और आधी मूंछ मुंडवाकर विरोध जताया. कुलदीप तुरी का आरोप है कि उनके गांव की जमीन पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर अवैध कब्जा कर लिया है.

जमीन को कब्जामुक्त कराने और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने थाना और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत की. उनका कहना है कि शिकायतों के बावजूद अब तक मामले का कोई ठोस समाधान नहीं निकला.

परिवार के साथ एक सप्ताह से धरना

न्याय की मांग को लेकर कुलदीप तुरी अपने परिवार के साथ डीसी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं. परिवार का कहना है कि लगातार धरना देने के बावजूद प्रशासन की ओर से समस्या का समाधान नहीं किया गया. इसके बाद कुलदीप ने आधे बाल और आधी मूंछ मुंडवाकर अपना विरोध दर्ज कराया.

‘आखिर फरियाद लेकर कहां जाएं?’

कुलदीप तुरी ने कहा कि आम आदमी जब अपनी जमीन और अधिकार से जुड़े मामले को लेकर बार-बार अधिकारियों के पास जाता है और फिर भी उसकी सुनवाई नहीं होती, तो उसके पास क्या रास्ता बचता है? उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने अधिकार और न्याय के लिए है.

कार्रवाई होने तक जारी रहेगा धरना

कुलदीप ने साफ कहा है कि जब तक उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं होती और जमीन विवाद का समाधान नहीं निकलता, तब तक उनका परिवार धरना जारी रखेगा.

अब सवाल यह है कि आधे बाल और आधी मूंछ मुंडवाकर किए गए इस विरोध के बाद जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है?

(रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट)