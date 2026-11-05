Jharkhand Bank Robbery: गिरिडीह में यूको बैंक में दिनदहाड़े डकैती, 10 लाख रुपये लूटकर फरार हुए हथियारबंद अपराधी

Jharkhand Bank Loot: झारखंड के गिरिडीह जिले में अपराधियों ने दिनदहाड़े बैंक को निशाना बनाकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है. धनवार थाना क्षेत्र स्थित यूको बैंक में 4 से 5 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया और करीब 10 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस घटना से बैंक परिसर सहित आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. त्योहारी सीजन के बीच बैंक डकैती की वारदात ने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपराधी अचानक बैंक में दाखिल हुए और लूटपाट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार ने वारदात की पुष्टि करते हुए बताया कि 4 से 5 अपराधियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है. शुरुआती आकलन में करीब 10 लाख रुपये की लूट की जानकारी सामने आई है. हालांकि, बैंक में नकदी का मिलान होने के बाद ही लूटी गई वास्तविक रकम का पता चल सकेगा. आशंका है कि लूट की रकम शुरुआती अनुमान से अधिक हो सकती है.

त्योहारों के मद्देनजर बैंकों और बाजारों में नकदी का लेन-देन बढ़ जाता है. ऐसे समय में अपराधियों द्वारा बैंक को निशाना बनाना सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है. इस घटना के बाद धनवार और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. बैंककर्मियों और ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

रेकी से लेकर फरारी तक, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि अपराधियों ने वारदात से पहले बैंक की रेकी की थी या नहीं. अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच अहम होगी. साथ ही पुलिस उनके भागने के रास्ते और संभावित ठिकानों का भी पता लगाने में जुट सकती है.

बैंक और बाजारों की सुरक्षा पर उठे सवाल

धनवार में हुई इस वारदात ने एक बार फिर बैंक, एटीएम और व्यस्त बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि त्योहारों के दौरान पुलिस गश्ती और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है.

फिलहाल पुलिस के सामने अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी और लूटी गई रकम की बरामदगी सबसे बड़ी चुनौती है. अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस डकैती कांड का खुलासा कर अपराधियों तक पहुंच पाती है.

(रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट)