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’10 मिनट में पहुंच रही हूं…’, ये कहने के बावजूद बेटी नहीं पहुंची घर, 3 दिन बाद पुल के नीचे मिला शव

Giridih Missing Girl News: झारखंड के गिरडीह जिले में एक 17 साल की युवती का शव पुल के नीचे पाया गया है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 20, 2026 3:25:23 PM IST

झारखंड में सिरसिया पुल के नीचे मिली 17 साल की लड़की का शव. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
झारखंड में सिरसिया पुल के नीचे मिली 17 साल की लड़की का शव. (प्रतीकात्मक तस्वीर)


Giridih Missing Girl News: झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफ्फसिल थाना इलाके से सनसनीखेज खबर सामने आई थी. गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के सिरसिया सिहोडीह पुराने पुल के नीचे बुधवार को पानी में तैरता एक युवती का शव पाया गया. यह देखते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर की गई. मृतका की पहचान मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सिरसिया निवासी योगेश दास की 17 वर्षीय बेटी पायल कुमारी के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, पायल पिछले दो दिनों से लापता थी. परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था.

3 दिन पहले लापता हुई थी मृतका

परिजनों के अनुसार, घर से निकलने के बाद पायल की आखिरी बार फोन पर बातचीत हुई थी. उस समय पायल ने कहा कि वह 10 मिनट में घर पहुंच रही है, लेकिन फिर उसका फोन बंद हो गया. इसके बाद परिवार के लोगों ने पायल की तलाश शुरू की. ऐसे में जब बुधवार को परिजनों को खबर मिली कि पुल के नीचे युवती का शव मिला है, तो परिवार के लोग मौके पर पर पहुंचे. शव को देखते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. बेटी की लाश देखने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. इससे इलाके में भी शोक की लहर दौड़ गई.

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पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

पुलिस ने युवती का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. मृतका के मोबाइल कॉल डिटेल, आखिरी लोकेशन और युवती के संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी निकाली जा ही है. पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पायल की मौत सिर्फ हादसा है या फिर आत्महत्या या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे.

इस घटना ने सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिर उस 10 मिनट में पायल के साथ क्या हुआ, जब उसने कहा था कि वो 10 मिनट में घर पहुंच रही है. पुलिस को इस घटना के पीछे किसी साजिश का शक है. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें: शादी से मुकरी, किया पुलिस केस… इश्क में हाई वोल्टेज ड्रामा! इंसाफ मांगने टावर पर चढ़ा प्रेमी

Tags: crime newsJharkhand News
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