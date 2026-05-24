Home > झारखंड > Jharkhand: शौचालय में फैला था खून ही खून, बाहर निकलते ही लड़की हुई बेहोश, लोगों ने जाकर देखा तो टॉयलेट में फंसा मिला…

Jharkhand: शौचालय में फैला था खून ही खून, बाहर निकलते ही लड़की हुई बेहोश, लोगों ने जाकर देखा तो टॉयलेट में फंसा मिला…

Giridih News: झारखंड के गिरिडिह से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की ने शौचालय में बच्चे को जन्म दिया. इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 24, 2026 11:13:58 AM IST

गिरिडिह में लड़की ने दिया बच्चे को जन्म
गिरिडिह में लड़की ने दिया बच्चे को जन्म


Jharkhand News: झारखंड के गिरिडिह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शुक्रवार की शाम को नाबालिग लड़की ने सदर अस्पताल के शौचालय में नवजात को जन्म दिया. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए लड़की को गर्भवती करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम संतोष राम है, जो बेंगाबाद थाना इलाके के एक गांव का रहने वाला है.

बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल के वार्ड क्षेत्र के पास स्थित शौचालय से एक नाबालिग लड़की घबराई हुई अवस्था में बाहर निकली. लड़की की हालत बेहद खराब थी और शौचालय के भीतर व बाहर खून फैला हुआ था. यह देखकर लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई. इसी दौरान लड़की अस्पताल परिसर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ ही दूरी पर अचानक चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर पड़ी.

You Might Be Interested In

नवजात को छोड़कर जाना चाहते थे लड़की के परिजन

इसके बाद लोगों ने शौचालय में जाकर देखा, तो वहां टॉयलेट के होल में बच्चा फंसा मिला. इसकी जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया.  लोक-लाज के कारण नवजात को छोड़कर लड़की के परिजन जाना चाहते थे. ऐसे में कर्मियों ने इसकी सूचना पहले पुलिस को फिर डीएस डॉ प्रदीप बैठा को दी. मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाया.

एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के नेतृत्व वाली टीम ने आरोपी संतोष को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी में बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. गिरफ्तार संतोष को अब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां से उसे फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है. गिरफ्तारी की पुष्टि एसडीपीओ सदर जीतबाहन उरांव ने की है.

लड़की और नवजात का इलाज जारी

दूसरी तरफ डॉ. प्रदीप बैठा के निर्देश पर जच्चा एवं बच्चा को मातृत्व एवं शिशु इकाई चैताडीह ले जाया गया, जहां दोनों को भर्ती करते हुए इलाज किया गया. इधर पूरे मामले की जानकारी एसपी डॉ. बिमल कुमार को मिली. एसपी ने तुरंत ही सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव को कार्रवाई का निर्देश दिया. 

एसपी के निर्देश के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में थाना प्रभारी अमन कुमार में जांच शुरू की और बच्ची को गर्भवती के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी से पुलिस ने काफी पूछताछ की. फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है.

Tags: Giridih NewsJharkhand News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
Jharkhand: शौचालय में फैला था खून ही खून, बाहर निकलते ही लड़की हुई बेहोश, लोगों ने जाकर देखा तो टॉयलेट में फंसा मिला…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jharkhand: शौचालय में फैला था खून ही खून, बाहर निकलते ही लड़की हुई बेहोश, लोगों ने जाकर देखा तो टॉयलेट में फंसा मिला…
Jharkhand: शौचालय में फैला था खून ही खून, बाहर निकलते ही लड़की हुई बेहोश, लोगों ने जाकर देखा तो टॉयलेट में फंसा मिला…
Jharkhand: शौचालय में फैला था खून ही खून, बाहर निकलते ही लड़की हुई बेहोश, लोगों ने जाकर देखा तो टॉयलेट में फंसा मिला…
Jharkhand: शौचालय में फैला था खून ही खून, बाहर निकलते ही लड़की हुई बेहोश, लोगों ने जाकर देखा तो टॉयलेट में फंसा मिला…