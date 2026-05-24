Jharkhand: शौचालय में फैला था खून ही खून, बाहर निकलते ही लड़की हुई बेहोश, लोगों ने जाकर देखा तो टॉयलेट में फंसा मिला…

Jharkhand News: झारखंड के गिरिडिह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शुक्रवार की शाम को नाबालिग लड़की ने सदर अस्पताल के शौचालय में नवजात को जन्म दिया. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए लड़की को गर्भवती करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम संतोष राम है, जो बेंगाबाद थाना इलाके के एक गांव का रहने वाला है.

बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल के वार्ड क्षेत्र के पास स्थित शौचालय से एक नाबालिग लड़की घबराई हुई अवस्था में बाहर निकली. लड़की की हालत बेहद खराब थी और शौचालय के भीतर व बाहर खून फैला हुआ था. यह देखकर लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई. इसी दौरान लड़की अस्पताल परिसर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ ही दूरी पर अचानक चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर पड़ी.

नवजात को छोड़कर जाना चाहते थे लड़की के परिजन

इसके बाद लोगों ने शौचालय में जाकर देखा, तो वहां टॉयलेट के होल में बच्चा फंसा मिला. इसकी जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया. लोक-लाज के कारण नवजात को छोड़कर लड़की के परिजन जाना चाहते थे. ऐसे में कर्मियों ने इसकी सूचना पहले पुलिस को फिर डीएस डॉ प्रदीप बैठा को दी. मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाया.

एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के नेतृत्व वाली टीम ने आरोपी संतोष को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी में बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. गिरफ्तार संतोष को अब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां से उसे फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है. गिरफ्तारी की पुष्टि एसडीपीओ सदर जीतबाहन उरांव ने की है.

लड़की और नवजात का इलाज जारी

दूसरी तरफ डॉ. प्रदीप बैठा के निर्देश पर जच्चा एवं बच्चा को मातृत्व एवं शिशु इकाई चैताडीह ले जाया गया, जहां दोनों को भर्ती करते हुए इलाज किया गया. इधर पूरे मामले की जानकारी एसपी डॉ. बिमल कुमार को मिली. एसपी ने तुरंत ही सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव को कार्रवाई का निर्देश दिया.

एसपी के निर्देश के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में थाना प्रभारी अमन कुमार में जांच शुरू की और बच्ची को गर्भवती के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी से पुलिस ने काफी पूछताछ की. फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है.