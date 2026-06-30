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Jharkhand: गिरिडीह में हाथ दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा युवक, इंजेक्शन के बाद मौत का आरोप… क्लिनिक में परिजनों का हंगामा

Giridih News: युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग क्लिनिक पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दावा किया कि क्लिनिक का संचालन बिना वैध लाइसेंस के किया जा रहा था.

By: Hasnain Alam | Published: June 30, 2026 5:09:59 PM IST

गिरिडीह युवक मौत मामला
गिरिडीह युवक मौत मामला


Jharkhand News: झारखंड के गिरिडीह में इलाज के दौरान एक युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ. परिजनों का आरोप है कि युवक सिर्फ हाथ में दर्द की शिकायत लेकर क्लिनिक पहुंचा था, लेकिन इंजेक्शन लगाए जाने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक परिसर में हंगामा करते हुए डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया.

मामला पचम्बा थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या-28 निवासी राज कुमार पासवान से जुड़ा है. परिजनों के मुताबिक, राज कुमार को हाथ में दर्द था, जिसके इलाज के लिए उन्हें नगर थाना क्षेत्र के बक्सीडीह स्थित एनके सिन्हा क्लिनिक ले जाया गया. आरोप है कि डॉक्टर ने दवा और इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ गई. काफी प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

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परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग क्लिनिक पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दावा किया कि क्लिनिक का संचालन बिना वैध लाइसेंस के किया जा रहा था. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

इधर, सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

डॉक्टर ने आरोपों पर क्या कहा?

वहीं, डॉ. एनके सिंह ने परिजनों के आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि मरीज हाथ में दर्द की शिकायत लेकर आया था और प्राथमिक उपचार के तहत इंजेक्शन दिया गया था. इसके बाद मरीज क्लिनिक के बाहर बैठा था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.

हालांकि, क्लिनिक के लाइसेंस को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्वीकार किया कि वह एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन जिस क्लिनिक में इलाज किया जा रहा था, उसका लाइसेंस नहीं है. 

फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट

Tags: Giridih NewsJharkhand News
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