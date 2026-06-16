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Jharkhand Crime: बहू का था ससुर से अवैध संबंध, पति-पत्नी की तरह रहते थे, अब सास के साथ किया कांड

Giridih Crime: लोगों ने बताया कि दौलत साव का अपनी छोटी बहू के साथ अवैध संबंध था. मामले में पत्नी अड़चन बन रही थी, जिस वजह से ससुर और छोटी बहू ने योजना बनाकर ग्रैंडर मशीन से पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी.

By: Hasnain Alam | Last Updated: June 16, 2026 6:55:53 PM IST

गिरिडीह ससुर-बहू अवैध संबंध
गिरिडीह ससुर-बहू अवैध संबंध


Jharkhand Crime News: झारखंड के गिरिडीह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. बिरनी के भरकट्टा ओपी क्षेत्र के एक गांव में शख्स का अपनी बहू से ही अवैध संबंध था. इसका विरोध करने पर शख्स ने बहू के साथ मिलकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. इस मामले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतका के पति दौलत साव और उसकी छोटी बहू प्रीति देवी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है.

जानकारी के मुताबिक मृतका के तीन पुत्र हैं और तीनों ही रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्यों में रहते हैं, जबकि दो बेटों की पत्नियां अलग-अलग घरों में रहती है. आरोपी बहू का पति हैदराबाद में मजदूरी करता है. घटना के वक्त घर में सिर्फ बुजुर्ग दंपती और बहू ही मौजूद थे.

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बहू ने जोर से दबाया सास का पैर

शनिवार की शाम में दोनों आरोपी बीमार कुलसी देवी के कमरे में घुसे. खाट पर पड़ी कुलसी देवी के पैर को बहू ने जोर से दबाया, ताकि वह कुछ हलचल नहीं कर सके. वहीं पति ने ग्रैंडर मशीन से गला को रेत डाला. उसके बाद उसे बाद शव को बोरे में रखकर, कमरे को बंद कर दिया.

लोगों ने बताया कि दौलत साव का अपनी छोटी बहू के साथ अवैध संबंध था. मामले में पत्नी अड़चन बन रही थी, जिस वजह से ससुर और छोटी बहू ने योजना बनाकर ग्रैंडर मशीन से पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी.

कमरे में शव रख लगा दिया था ताला

लोगों ने जब पूछताछ की कि सास नहीं दिख रही है तो छोटी बहू ने कहा कि वह अपनी बेटी के यहां गई है. वहीं जिस कमरे में सास का शव रखा हुआ था उसमें बाहर से ताला बंद कर दिया गया था, ताकि सभी को विश्वास हो जाए कि वह घर पर नहीं है.

हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन जब ठिकाना लगाने में दौलत साव एवं उसकी छोटी बहू सफल नहीं हुई तो रविवार सुबह दौलत साव स्थानीय मुखिया केके वर्मा के पास जाकर कहा कि किसी ने मेरी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी है. उसके बाद मुखिया ने मामले की सूचना ओपी प्रभारी को दी.

पति-पत्नी की तरह एक साथ रहते थे दोनों

मृतका की बड़ी बहू ने बताया कि उसके ससुर दौलत साव का छोटी बहू प्रीति से अवैध संबंध था. दोनों पति-पत्नी की तरह एक साथ रहते थे. लगभग दो साल पहले जब बहू अवैध संबंध के लिए मना करती थी तो ससुर बहू को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देता था, जिसके बाद संबंध बनाता था. जब बहू को इसकी भनक लगी तो समाज को बताया और गांव में पंचायत भी हुई.

भरी पंचायत में बहू ने अपने ससुर की चप्पल से पिटाई भी की थी. इसके बाद ससुर ने माफी मांग ली थी. जिसके बाद प्रीति को उसका पति अपने साथ हैदराबाद ले गया. कुछ दिनों बाद वह हैदराबाद से आकर गांव में रहने लगी. बाद में ससुर के साथ वह सब मर्जी से होने लगा और आज इस अवैध संबंध की वजह से दोनों ने अपनी सास की क्रूर तरीके से हत्या कर दी. बहू को डेढ़ साल का एक बेटा है.

Tags: crime newsGiridih Newshome-hero-pos-9Jharkhand News
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