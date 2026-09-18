Jharkhand Crime: शख्स का था महिला से अवैध संबंध, फिर बेटे से करा दी शादी और बना लिया बहू, युवक को चला पता तो…

Jharkhand Crime News: झारखंड के गिरिडीह जिले से पारिवारिक विवाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका से ही अपने बेटे की शादी करा दी. शादी के बाद जब बेटे को महिला और अपने पिता के कथित रिश्ते की जानकारी हुई तो उसने पत्नी को तलाक दे दिया. इसके बाद पिता-पुत्र के बीच विवाद बढ़ गया और आरोप है कि पिता ने बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मामला हीरोडीह थाना क्षेत्र के भोलापुर गांव का बताया जा रहा है. यहां रहने वाले सिराज ने अपने पिता मदीश अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सिराज का आरोप है कि उसके पिता की एक महिला से नजदीकियां थीं और बाद में उसी महिला से उसकी शादी करा दी गई.

विवाद सुलझाने के लिए कई बार बैठी पंचायत

शादी के बाद जब सिराज को कथित रिश्ते के बारे में जानकारी हुई तो पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया. मामला बढ़ने पर गांव की पंचायत में भी कई बार बैठक हुई. बताया जा रहा है कि विवाद सुलझाने के लिए तीन से चार बार पंचायत बैठी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच पूरी तरह सहमति नहीं बन सकी.

विवाद बढ़ने के बाद सिराज ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया. आरोप है कि तलाक के बाद जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से हमला कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

आरोपी पिता की तलाश कर रही है पुलिस

पुलिस आरोपी पिता की तलाश में दबिश दे रही है. फिलहाल मामले में सामने आए आरोपों की जांच की जा रही है. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां और आरोपों की पुष्टि हो सकेगी.

इस घटना के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कथित पारिवारिक रिश्तों के बीच बेटे की उसी महिला से शादी क्यों कराई गई, शादी के बाद विवाद किस वजह से बढ़ा और कई दौर की पंचायत के बावजूद मामला क्यों नहीं सुलझ सका. तलाक के बाद पिता-पुत्र के बीच विवाद हिंसक घटना तक कैसे पहुंचा, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है.