Home > क्राइम > घोड़ी चढ़ने जा रहा ‘दूल्हा’ रास्ते में हुआ गायब, 5 दिन बाद मिली लाश; दुल्हन ने उगला ढाई साल पुराना वो काला सच…

घोड़ी चढ़ने जा रहा ‘दूल्हा’ रास्ते में हुआ गायब, 5 दिन बाद मिली लाश; दुल्हन ने उगला ढाई साल पुराना वो काला सच…

शादी के तीन दिन पहले दूल्हे की संदिग्ध हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. वारदात के पीछे होने वाली पत्नी ने अपने जिर्म कबूल किए और साजिश के पीछे अपने ही एक रिश्तेदार के साथ अवैध प्रेम संबंधों की बात बताई.

By: Kajal Jain | Published: July 12, 2026 1:30:18 PM IST

घोड़ी चढ़ने जा रहा 'दूल्हा' रास्ते में हुआ गायब, 5 दिन बाद मिली लाश; दुल्हन ने उगला ढाई साल पुराना वो खौफनाक सच...
घोड़ी चढ़ने जा रहा 'दूल्हा' रास्ते में हुआ गायब, 5 दिन बाद मिली लाश; दुल्हन ने उगला ढाई साल पुराना वो खौफनाक सच...


झारखंड के गिरीडीह से लगातार सुर्खियों में बने नीरज हत्याकांड की तहकीकात के बाद स्थानीय पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं. युवक अपनी शादी के लिए 4 पहले ही दूसरे राज्य से अपने घर वापस लौट रहा था. पिता को खबर थी कि बेटा आ रहा है. बेटे ने स्टेशन से फोन भी किया था लेकिन पहले ही युवक के होने वाले साढ़ू ने स्टेशन से पिक कर लिया. इसके बाद घर वालों के तमाम फोन कॉल्स का जबाव नहीं मिला. पूछताछ से पता चला कि नया नवेला दूल्हा घर की ओर रवाना कर दिया गया था लेकिन दूसरे दिन भी कोई खबर न मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर खुलासा हुआ देश के एक और बड़े हत्याकांड का.

पांच दिन बाद दूसरे राज्य में मिली लाश

एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक तरफ 7 जुलाई को जमुआ के भिखोडीह निवासी सुभाष हाजरा के इकलौते बेटे नीरज हाजरा की शादी थी. घर में खुशी का माहौल था. नई दुल्हन लाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन दूल्हा अचानक घर आते समय रास्त से गायब हो गया. पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई तो जबाव मिला कि बच्चा नहीं है वो, आ जाएगा. लेकिन घर वालों का दिल कहीं न कहीं अनहोनी का अहसास कर चुका था. 5 दिन बाद एक अज्ञात शव बिहार के जमुई जिले के बीचकोड़वा में मिली. पहचान की गई तो शव नीरज का निकला. पुलिस ने कातिल को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया और आखिरकार मुख्य आरोपी की दबिश की गई.

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साली से चल रहे अवैध संबंधों का खुलासा

पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मुख्य आरोपी सुभाष पासवान ने अपना जुर्म स्वीकर कर लिया और अपने साली के साथ अपने लंबे समय तक चल रहे प्रेम संबंधों की बात कही. बता दें कि सुभाष पासवान मृतक दूल्हे नीरज का होने वाला साढ़ू था जिसका अपनी ही साली यानी नीरज की होने वाली पत्नी से अवैध संबंध था. आरोपी के पास से  नीरज की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार, मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद की गई जिस पर बैठाकर वो नीरज को अपने साथ ले गया था.

होने वाली पत्नी ने उगल दिया पूरा सच

मुख्य आरोपी सुभाष पासवान की गिरफ्तारी के बाद उसके दिए बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस ने होने वाली पत्नी उर्मिला को हिरासत में लिया जिसने बताया कि वो अपने जीजा के साथ ढ़ाई साल से प्रेम कर रही थी लेकिन उसका रिश्ता नीरज के साथ तय कर दिया था. उसने कहा था कि शादी नहीं करना है, जीजा ही उसको रख लेगा. लेकिन घर वाले नहीं माने. हालांकि सुभाष पासवान ने अकेले हत्याकांड को अंजाम देने की बात कही है जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा.

पुलिस की जांच पर भी उठे सवाल

इस पूरे हत्याकांड की तह तक जाने के लिए एसपी डॉ बिमल कुमार ने खोरी महुआ के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया था. एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इस घटना के संबंध में जमुआ के थाना प्रभारी विभूति देव पर लापरवाही के आरोप हैं. गिरिडीह एसपी ने जांच के निर्देश और रिपोर्ट सौंपने को कहा है. नीरज हत्याकांड के बाद पूरे गिरीडीह में आक्रोश का माहौल है. पुलिस प्रशासन की लापरवाही  के चलते थाने के बाहर परिजनों के धरना देने की भी खबर आ रही थी.

ये भी पढ़ें:- ‘गैर मर्दों से संबंध बनाने का दबाव, सालों तक पिता ने ही…आग से झुलसी युवती ने खोले बाप के घिनौने राज, पुलिस भी सख्ते में..

Tags: crime newsjharkhand crime newsJija Sali Love Affairmurder case
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