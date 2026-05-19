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उसी से शादी…  जिस प्रेमिका के लिए युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़ किया हाई-वोल्टेज ड्रामा, उसी ने सलाखों के पीछे भेजा

Giridih Mobile Tower Drama: झारखंड में युवक जिस प्रेमिका के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ हाई-वोल्टेज ड्रामा किया. उसी प्रेमिका ने मौके पर पहुंच युवक को सलाखों के पीछे भेजा दिया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर ये क्यों हुआ.

By: Shristi S | Published: May 19, 2026 4:18:42 PM IST

झारखंड में प्रेमिका के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, नीचे उतरते ही हुआ गिरफ्तार
झारखंड में प्रेमिका के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, नीचे उतरते ही हुआ गिरफ्तार


Jharkhand Mobile Tower Drama: झारखंड के गिरिडीह में एक युवक, जो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने पर अड़ा हुआ था, एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और घंटों तक चले एक हाई-वोल्टेज ड्रामे को अंजाम दिया. पुलिस प्रशासन को उसे नीचे उतारने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

आखिरकार, उसकी गर्लफ्रेंड को टावर के पास बुलाने के बाद, वे 14 घंटे की कोशिशों के बाद उसे नीचे उतारने में सफल रहे. जैसे ही वह टावर से नीचे उतरा, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि पुलिस ने युवक को गिरफ्तार क्यों किया.

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क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय रजक, जो मोतीलेदा पंचायत के लखथाई गांव का रहने वाला है गिरिडीह की एक नाबालिग लड़की के साथ प्रेम-संबंध में था. हालांकि, लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी. इसके बावजूद, युवक लड़की पर उससे शादी करने के लिए लगातार दबाव बनाता रहा.

इसी बीच, उसने कथित तौर पर लड़की को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने बेंगाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद युवक और इस मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया. पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही थी.

मोबाइल टावर पर चढ़ युवक ने किया हाई-वोल्टेज ड्रामा

इन घटनाक्रमों के बीच, सोमवार की सुबह, आरोपी संजय रजक का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया. वह मोतीलेदा में स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जो उसके घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था. उसने कई लोगों को फोन करके लड़की के प्रति अपने प्यार का इजहार किया और इस बात पर अड़ा रहा कि वह उसी लड़की से शादी करेगा, किसी और से नहीं.

उसने कहा कि उसके खिलाफ दर्ज किया गया केस इसी मुद्दे से जुड़ा है और प्रशासन उसे गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रहा है. उसने मांग की कि लड़की के साथ उसकी शादी का इंतजाम किया जाए और उसके खिलाफ दर्ज केस वापस लिया जाए; उसने जोर देकर कहा कि अगर ये शर्तें पूरी होती हैं, तभी वह टावर से नीचे उतरेगा.

पुलिस ने युवक को टावर से उतारने के काफी जतन किए

यह जानकारी मिलते ही, सर्किल ऑफिसर (CO) आमिर हमजा, स्टेशन इंचार्ज अमन कुमार सिंह, गांडेय इंचार्ज अमित चौधरी, SI विजय मंडल, SI रणधीर सिंह, ASI अशोक कुमार, और क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) के जवान मौके पर पहुंचे और युवक से टावर से नीचे उतरने की मिन्नतें कीं. हालांकि, उसने उनके आश्वासनों पर भरोसा करने से इनकार कर दिया.

अपनी बात दोहराते हुए, उसने कहा कि वह तभी नीचे आएगा जब लड़की को खुद मौके पर लाया जाएगा. सभी वर्गों के लोगों की भीड़ उसे नीचे उतारने में मदद करने के लिए मौके पर जमा हो गई.

 नीचे उतरते ही पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया

आखिरकार, पुलिस टावर से थोड़ी दूरी पर हट गई; इसके बाद उन्होंने उसकी कथित गर्लफ्रेंड को टावर के पास बुलाया और उससे उस युवक को नीचे आने के लिए मनाने को कहा. जैसे ही वह नीचे उतरा, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह ने पुष्टि की कि आरोपी पर POCSO अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी को टावर से नीचे उतारा गया और उसके बाद उसे पुलिस थाने ले जाया गया. आगे की कार्रवाई जारी है.

Tags: Giridih NewsjharkhandPOCSO Act
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