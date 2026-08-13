'मास्साब' के ट्रांसफर ऑर्डर पर फूटा Zen Alpha छात्रों का गुस्सा, थाने पर चले पत्थर और फिर...वीडियो कॉल पर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग!

झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड में इन दिनों एक सरकारी शिक्षक के तबादले को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला. कांडी उच्च विद्यालय के लोकप्रिय शिक्षक मलय सिंह के अचानक हुए ट्रांसफर से नाराज ‘Zen Alpha’ के छात्र-छात्राएं सड़क पर उतर आए. छात्रों का यह गुस्सा तब और भड़क गया जब समझाने पहुंचे प्रखंड प्रमुख पिंकू पाण्डेय के साथ उनकी झड़प हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया. आक्रोशित छात्र विरोध जताते हुए सीधे कांडी थाना पहुंच गए, जहां माहौल तनावपूर्ण हो गया और थाना परिसर में पथराव की नौबत आ गई. इस हंगामे में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर सामने आई. हालांकि, जैसे ही प्रशासन को विभाग द्वारा शिक्षक का तबादला रद्द कर उन्हें वापस कांडी स्कूल भेजने के आदेश की जानकारी मिली, वैसे ही पूरा माहौल बदल गया. वीडियो कॉल पर शिक्षक से बात होने के बाद छात्रों का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन प्रखंड प्रमुख पर कार्रवाई की मांग अभी भी बनी हुई है.

सड़क पर उतरे ‘Zen Alpha’ के बागी तेवर

मामला कांडी उच्च विद्यालय के लोकप्रिय शिक्षक मलय सिंह के तबादले से जुड़ा है. जैसे ही उनके ट्रांसफर की खबर आई, छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. गुरुवार को भारी संख्या में छात्र-छात्राएं स्कूल पहुंचे और सड़क जाम कर दी. उनका साफ कहना था कि वे मलय सर को कहीं जाने नहीं देंगे.

थाने पर पथराव और प्रखंड कार्यालय में कोहराम

आंदोलन के दौरान उस वक्त माहौल और बिगड़ गया जब छात्रों को समझाने पहुंचे प्रखंड प्रमुख पिंकू पाण्डेय से उनका विवाद हो गया. छात्रों ने मारपीट का गंभीर आरोप लगाया. आक्रोशित छात्र सीधे कांडी थाने जा पहुंचे, जहां जमकर हंगामा हुआ और पथराव की इस घटना में एक पुलिस अधिकारी के घायल होने की खबर सामने आई. तनाव इतना बढ़ गया कि प्रखंड कार्यालय को भी कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा.

वीडियो कॉल ने कराया मामला शांत, पर विवाद अभी बाकी!

जब थाने में तनाव चरम पर था, तभी BDO राकेश सहाय के पास शिक्षक मलय सिंह का तबादला रद्द करने की आधिकारिक सूचना पहुंच गई. फैसला मिलते ही छात्रों का गुस्सा जश्न में बदल गया. थाना प्रभारी ने छात्रों की बात वीडियो कॉल के जरिए सीधे शिक्षक मलय सिंह से कराई, जिसके बाद छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया.

हालांकि, छात्रों ने प्रखंड प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग अभी भी जिंदा रखी है. वहीं, प्रमुख पिंकू पाण्डेय ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपनी गाड़ी पर हमले का दावा किया है. शिक्षक की वापसी से फिलहाल शांति जरूर लौट आई है, लेकिन थाने पर पथराव का यह मामला अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

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