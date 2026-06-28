RO था, लेकिन छात्राओं को नहीं थी इजाजत! टंकी का गर्म पानी पीते ही 100 से ज्यादा बच्चियां बीमार, वॉर्डन समेत 3 लोगों पर गिरी गाज

Garhwa school Girls Fall Sick: झारखंड के गढ़वा ज़िले के खरौंधी ब्लॉक में रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली 100 से ज़्यादा लड़कियां ओवरहेड स्टोरेज टैंक से पानी पीने के बाद बीमार पड़ गईं, जिसके बाद वार्डन, एक टीचर और एक कुक को सस्पेंड कर दिया गया.

यह घटना शुक्रवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) में हुई, जिसमें 300 लड़कियां हैं. ज़िला प्रशासन के मुताबिक, करीब 100 स्टूडेंट्स प्रभावित हुईं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. DC ने कहा कि शनिवार को छह लड़कियां ऑब्ज़र्वेशन में रहीं और उनकी हालत स्थिर है, जबकि बाकी को डिस्चार्ज कर दिया गया है.

स्टूडेंट्स ने बार-बार खराब खाने और पानी की शिकायत की

खरौंधी ब्लॉक प्रमुख आभा रानी, ​​जिन्होंने स्कूल और हॉस्पिटल का दौरा किया, ने आरोप लगाया कि स्टूडेंट्स ने बार-बार खराब खाने और पानी की ठीक से सुविधा न होने की शिकायत की थी. उन्होंने कहा कि इस वजह से, कई लड़कियों को दिन की तेज गर्मी में ओवरहेड प्लास्टिक टैंक में जमा गर्म पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा. जल्द ही, स्टूडेंट्स को पेट दर्द, उल्टी, चक्कर आना और कमज़ोरी की शिकायत होने लगी.

स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से लापरवाही

डिस्ट्रिक्ट लेवल की जांच में स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से पहली नजर में लापरवाही पाई गई. गढ़वा के डिप्टी कमिश्नर पशुपति नाथ मिश्रा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमने वॉर्डन, एक फुल-टाइम टीचर और एक कुक को उनकी ड्यूटी से हटाने का आदेश दिया है.

हॉस्टल में एक RO सिस्टम वॉर्डन के कमरे में था

खरौंधी ब्लॉक प्रमुख आभा रानी ने आगे आरोप लगाया कि स्कूल की जगह और किचन गंदे थे, और तय मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा था. उन्होंने यह भी दावा किया कि मुहर्रम त्योहार के कारण, पूरे दिन बिजली नहीं थी और स्टूडेंट्स को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था. हॉस्टल में एक RO सिस्टम था, इसे वॉर्डन के कमरे में लगाया गया था और स्टूडेंट्स को कथित तौर पर इसका इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी.

DC ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (BEO) को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और अगले आदेश तक ऑफिसर की सैलरी रोकने का आदेश दिया, यह पूछते हुए कि रेसिडेंशियल स्कूल में रेगुलर इंस्पेक्शन में कमियां कैसे पकड़ी गईं. अधिकारी ने आगे कहा कि हमने खाने और पानी दोनों के सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे हैं.