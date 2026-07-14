Home > क्राइम > पत्नी और देवर का खूनी इश्क! जंगल में रंगे हाथ पकड़ने पर पति की हत्या; शव पेड़ से लटकाकर बनाया आत्महत्या का सीन

पत्नी और देवर का खूनी इश्क! जंगल में रंगे हाथ पकड़ने पर पति की हत्या; शव पेड़ से लटकाकर बनाया आत्महत्या का सीन

Jharkhand Murder Case: झारखंड के गढ़वा जिले में चीना थाना क्षेत्र स्थित पाल्हे गांव के पथरपनिया जंगल से बरामद शव के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. महज 48 घंटे के अंदर पुलिस ने इस कुख्यात मामले को सुलझा लिया है.

By: Shristi S | Last Updated: July 14, 2026 9:06:16 AM IST

झारखंड में महिला और देवर ने पति की हत्या की
झारखंड में महिला और देवर ने पति की हत्या की


Jharkhand Wife Killed Husband: झारखंड के गढ़वा जिले में चीना थाना क्षेत्र स्थित पाल्हे गांव के पथरपनिया जंगल से बरामद शव के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. महज 48 घंटे के अंदर पुलिस ने इस कुख्यात मामले को सुलझा लिया है.

इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके छोटे भाई को गिरफ्तार किया है. इस घटना ने पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को फिर से कंलकित किया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी खबर.

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शव दो दिन पहले बरामद हुआ 

DSP रोहित रंजन सिंह ने सोमवार को चीना थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की जानकारी दी. DSP ने बताया कि गोला कोरवा का शव 11 जुलाई को पाल्हे गांव के जंगल से बरामद हुआ था. पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन मृतक के परिवार ने हत्या का शक जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के भाई नारायण कोरवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

दोनों के बीच अवैध संबंध थे

पूछताछ के दौरान उसने अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने की बात कबूल की. ​​घटना वाले दिन गोला कोरवा ने उन्हें जंगल में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी और इसे आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए उसकी बॉडी को पेड़ से लटका दिया.

जांच के दौरान, पुलिस ने मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान, उसने भी हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली. इसके बाद, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के तहत दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है. DSP रोहित रंजन सिंह ने कहा कि पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से सबूत इकट्ठा करके बहुत कम समय में हत्या की गुत्थी सुलझा ली.

Tags: crimeGarhwa newsjharkhandMurder
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