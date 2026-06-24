Jharkhand Crime: ऑर्केस्ट्रा देख बेकाबू हुए युवक, स्टेज पर चढ़ने के लिए मारपीट, टूटी गई शादी, बिना दुल्हन लौट गई बारात

Jharkhand Crime News: झारखंड के गढ़वा जिले में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. बरातियों और ग्रामीणों के बीच जमकर लाठी-डंडे और पत्थर चले. घटना में दूल्हे के पिता समेत कई लोग घायल हो गए. हालात ऐसे बने कि शादी की रस्में पूरी नहीं हो सकीं और दूल्हा बिना दुल्हन लिए ही बारात के साथ वापस लौट गया. मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है.

मामला जिले के केतार थाना क्षेत्र स्थित बांसडीह गांव के बिगहा टोला का है. यहां ददई पासवान की पुत्री खुशबू कुमारी की शादी पलामू जिले के ऊंटारी थाना क्षेत्र के पांडेयपुरा गांव निवासी राजू कुमार के साथ तय हुई थी. बारात के पहुंचने के बाद जयमाला कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. इसके बाद मेहमानों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया था.

जबरन स्टेज पर चढ़ रहे थे गांव के युवक

बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान गांव के कुछ युवक जबरन स्टेज पर चढ़ने लगे. बरातियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडे और पत्थर चलने लगे.

मारपीट में दूल्हे के पिता दशरथ राम समेत कई बराती घायल हो गए. वहीं दुल्हन के पिता ददई पासवान और दुल्हन की बहन को भी चोटें आई हैं. उपद्रवियों ने आधा दर्जन से अधिक वाहनों में भी तोड़फोड़ की और उनके शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए.

घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया

घटना के बाद विवाह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. इस बीच शादी की रस्में अधूरी रह गईं और दूल्हा बिना फेरे लिए ही बारात के साथ वापस लौट गया.

घटना की सूचना मिलते ही केतार थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मारपीट में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

(मनीष मेहता की रिपोर्ट)