Home > क्राइम > Jharkhand Crime: ऑर्केस्ट्रा देख बेकाबू हुए युवक, स्टेज पर चढ़ने के लिए मारपीट, टूटी गई शादी, बिना दुल्हन लौट गई बारात

Jharkhand Crime: ऑर्केस्ट्रा देख बेकाबू हुए युवक, स्टेज पर चढ़ने के लिए मारपीट, टूटी गई शादी, बिना दुल्हन लौट गई बारात

Garhwa Crime: बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान गांव के कुछ युवक जबरन स्टेज पर चढ़ने लगे. बरातियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

By: Hasnain Alam | Published: June 24, 2026 10:29:55 PM IST

गढ़वा में शादी में मारपीट
गढ़वा में शादी में मारपीट


Jharkhand Crime News: झारखंड के गढ़वा जिले में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. बरातियों और ग्रामीणों के बीच जमकर लाठी-डंडे और पत्थर चले. घटना में दूल्हे के पिता समेत कई लोग घायल हो गए. हालात ऐसे बने कि शादी की रस्में पूरी नहीं हो सकीं और दूल्हा बिना दुल्हन लिए ही बारात के साथ वापस लौट गया. मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है.

मामला जिले के केतार थाना क्षेत्र स्थित बांसडीह गांव के बिगहा टोला का है. यहां ददई पासवान की पुत्री खुशबू कुमारी की शादी पलामू जिले के ऊंटारी थाना क्षेत्र के पांडेयपुरा गांव निवासी राजू कुमार के साथ तय हुई थी. बारात के पहुंचने के बाद जयमाला कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. इसके बाद मेहमानों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया था.

You Might Be Interested In

जबरन स्टेज पर चढ़ रहे थे गांव के युवक

बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान गांव के कुछ युवक जबरन स्टेज पर चढ़ने लगे. बरातियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडे और पत्थर चलने लगे.

मारपीट में दूल्हे के पिता दशरथ राम समेत कई बराती घायल हो गए. वहीं दुल्हन के पिता ददई पासवान और दुल्हन की बहन को भी चोटें आई हैं. उपद्रवियों ने आधा दर्जन से अधिक वाहनों में भी तोड़फोड़ की और उनके शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए.

घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया

घटना के बाद विवाह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. इस बीच शादी की रस्में अधूरी रह गईं और दूल्हा बिना फेरे लिए ही बारात के साथ वापस लौट गया.

घटना की सूचना मिलते ही केतार थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मारपीट में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

(मनीष मेहता की रिपोर्ट)

Tags: Garhwa newsJharkhand News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 24, 2026

ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान

June 24, 2026

बॉलीवुड की 6 धमाकेदार मल्टीस्टारर फिल्में

June 24, 2026

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?

June 24, 2026

कौन हैं प्रणीति शिंदे?

June 24, 2026

बैंक से 10 लाख कैश निकाला तो लगेगा टैक्स? जानें...

June 24, 2026
Jharkhand Crime: ऑर्केस्ट्रा देख बेकाबू हुए युवक, स्टेज पर चढ़ने के लिए मारपीट, टूटी गई शादी, बिना दुल्हन लौट गई बारात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jharkhand Crime: ऑर्केस्ट्रा देख बेकाबू हुए युवक, स्टेज पर चढ़ने के लिए मारपीट, टूटी गई शादी, बिना दुल्हन लौट गई बारात
Jharkhand Crime: ऑर्केस्ट्रा देख बेकाबू हुए युवक, स्टेज पर चढ़ने के लिए मारपीट, टूटी गई शादी, बिना दुल्हन लौट गई बारात
Jharkhand Crime: ऑर्केस्ट्रा देख बेकाबू हुए युवक, स्टेज पर चढ़ने के लिए मारपीट, टूटी गई शादी, बिना दुल्हन लौट गई बारात
Jharkhand Crime: ऑर्केस्ट्रा देख बेकाबू हुए युवक, स्टेज पर चढ़ने के लिए मारपीट, टूटी गई शादी, बिना दुल्हन लौट गई बारात