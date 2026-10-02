Jharkhand Crime: महिलाएं घर में थीं अकेली... सेल्समैन बनकर आया बदमाश, चाकू दिखाया और उतरवा लिए मंगलसूत्र, लॉकेट-बालियां!

Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर (नगर उंटारी थाना क्षेत्र) के कोल्हुआ गांव में एक ठग ने खुद को सेल्समैन बताकर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. फोरलेन के पास रहने वाले बृजलाल राम के घर पर एक बाइक सवार बदमाश ने प्रवेश किया और महिलाओं को प्रोडक्ट दिखाने का झांसा दिया. काफी देर तक घर में रुकने के बाद उसने अचानक चाकू निकालकर महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद उसने जबरन मंगलसूत्र, लॉकेट, कान की बाली और टप्स समेत करीब 5 लाख रुपये के जेवर उतरवा लिए और अपने साथी के साथ पल्सर बाइक पर फरार हो गया. स्थानीय लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद बदमाश पकड़ में नहीं आ सके. घटना की सूचना मिलने के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिससे इलाके में सुरक्षा को लेकर भारी चिंता बनी हुई है.

सेल्समैन का रूप धरकर घर में घुसा बदमाश

कोल्हुआ गांव में फोरलेन के किनारे स्थित मां तारा एक्वा के संचालक बृजलाल राम के घर पर उस समय केवल महिलाएं मौजूद थीं. दोपहर के वक्त एक युवक बाइक से वहां पहुंचा और खुद को सेल्स मैनेजर या सेल्समैन बताते हुए नए प्रोडक्ट्स दिखाने की बात कही. महिलाएं उसकी बातों में आ गईं और उसने काफी देर तक घर में रुककर माहौल को भांपा. जब महिलाओं ने कोई भी सामान खरीदने से इनकार कर दिया, तो उसने बातचीत का रुख बदलते हुए जेवर साफ करने का झांसा दिया, जिसके बाद असली साजिश का खुलासा हुआ.

चाकू की नोक पर महिलाओं से लूटे 5 लाख के गहने

जब महिलाओं ने जेवर साफ करवाने से मना कर दिया, तो शातिर बदमाश ने अचानक अपने बैग से एक तेजधार चाकू निकाल लिया. उसने महिलाओं को जान से मार डालने की धमकी दी और दहशत का माहौल पैदा कर दिया. पीड़िता संगीता देवी और उनकी सास फूलमती देवी को मजबूरन अपने गहने बदमाश को सौंपने पड़े. बदमाश उनका मंगलसूत्र, लॉकेट, कान के टॉप्स और बालियां लेकर मौके से फरार हो गया. लूटपाट का यह सारा सामान करीब 5 लाख रुपये मूल्य का बताया जा रहा है, जिससे परिवार सदमे में है.

फोरलेन पर साथी के साथ बाइक पर होकर हुआ फरार

घर के अंदर इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश तेजी से बाहर निकला और फोरलेन के पास पहुंचा. वहां उसका एक अन्य साथी पहले से ही पल्सर बाइक स्टार्ट करके उसका इंतजार कर रहा था. दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर रमना की दिशा में तेजी से फरार हो गए. आहट पाकर जब तक आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की, तब तक वे काफी दूर निकल चुके थे और हाथ नहीं आए.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल और शुरुआती जांच

घटना के तुरंत बाद जब पीड़ित परिवार शिकायत दर्ज कराने नगर उंटारी थाना पहुंचा, तो आरोप है कि पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई. इसके बाद परिजनों ने डायल-112 पर कॉल करके घटना की सूचना दी. सूचना मिलने के करीब दो घंटे बाद एसआई अमित प्रशांत अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित महिलाओं व परिजनों से पूरी जानकारी ली. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. दिनदहाड़े हुई इस दुस्साहसिक वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

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