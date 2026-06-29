Jharkhand: गढ़वा के कस्तूरबा विद्यालय में छात्राओं को पानी के लिए तरसाया गया, चापाकल वाले कमरे में लगा था ताला; 5 कर्मचारी बर्खास्त

Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा के खरौंधी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सैकड़ों छात्राओं के बीमार पड़ने के मामले में जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ है. जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि घटना वाले दिन छात्राओं को भोजन तो दिया गया, लेकिन पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं कराया गया. आरोप है कि जिस कमरे में चापाकल लगा था, उस पर ताला लगा दिया गया था, जिससे छात्राएं शुद्ध पेयजल नहीं पी सकीं. कई छात्राओं ने मजबूरी में गर्म पानी पीने से भी इनकार कर दिया और बिना पानी पिए ही खाना खाया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई.

मामले को गंभीर मानते हुए उपायुक्त के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. विद्यालय की वार्डेन, दो शिक्षिकाओं, एक गार्ड और रसोइया को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. वहीं, जांच में लापरवाही पाए जाने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (BPO) के वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी गई है.

250 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

दूसरी ओर, घटना के बाद विद्यालय परिसर में हुई तोड़फोड़ और सरकारी सामान ले जाने के आरोप में नौ नामजद समेत करीब 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

चापाकल वाले कमरे में ताला लगाए जाने की भी मिली शिकायत

गढ़वा के उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने कहा कि छात्राओं से पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि उन्हें अक्सर पानी पीने से रोका जाता था और चापाकल वाले कमरे में ताला लगाए जाने की शिकायत भी मिली. इसे बेहद गंभीर मानते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गई है. साथ ही विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवमनीष मेहता, रांची स्था सुनिश्चित करने और तोड़फोड़ मामले में कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं.

मनीष मेहता की रिपोर्ट