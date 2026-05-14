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Jharkhand: शादी के बाद गर्भवती निकली दुल्हन, सुहागरात पर पति से भी नहीं बनाया था संबंध, अब बताया- किसका है बच्चा?

Garhwa News: झारखंड के गढ़वा में नई दुल्हन के गर्भवती होने की सूचना से परिवार में हड़कंप मच गया. थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि सुमित्रा का आवेदन प्राप्त हुआ है. मामले की निष्पक्ष जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

By: Hasnain Alam | Published: May 14, 2026 6:06:02 PM IST

गढ़वा में शादी के 5 दिन बाद 4 महीने की गर्भवती निकील दुल्हन
गढ़वा में शादी के 5 दिन बाद 4 महीने की गर्भवती निकील दुल्हन


Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मामला श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के कधवन गांव के भुइंया टोला का है, जहां शादी के पांच दिन बाद ही दुल्हन चार महीने की गर्भवती निकली. इसकी जानकारी होते ही घर में हड़कंप मच गया. इस मामले में पुलिस की भी एंट्री हो गई है और जांच भी शुरू कर दी गई है.

बताया जा रहा है कि कधवन गांव निवासी कुंदन भुइंया की शादी 5 मई 2026 को जमुई गांव निवासी सुमित्रा कुमारी के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के बाद सुमित्रा अपने ससुराल पहुंची और शुरू में कई दिनों तक सब कुछ ठीक था. इसी बीच 12 मई 2026 को ससुराल पक्ष को नवविवाहिता के चार महीने की गर्भवती होने जानकारी मिली.

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सुमित्रा ने पुलिस में दिया आवेदन

इस जानकारी के सामने आने के बाद दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया और विवाद शुरू हो गया. इसके बाद मामला थाने पहुंच गया. थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि सुमित्रा का आवेदन प्राप्त हुआ है. मामले की निष्पक्ष जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं थाना में कधवन पंचायत के मुखिया फिरदौस अंसारी और विलासपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेंद्र यादव की मौजूदगी में पुलिस ने सुमित्रा को उसके मायके पक्ष के लोगों को सौंप दिया.

किसका है गर्भ में पल रहा बच्चा?

सुमित्रा कुमारी ने थाना में आवेदन देकर जमुई गांव निवासी विकास चंद्रवंशी के साथ पिछले एक साल से प्रेम-प्रसंग होने की बात कही है. आवेदन में उसने दावा किया है कि गर्भ में पल रहा बच्चा विकास चंद्रवंशी का है. साथ ही उसने पुलिस प्रशासन से कथित प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

ससुराल पक्ष ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विवाह से पहले इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी. ससुरालवालों ने ऐसी परिस्थिति में सुमित्रा को अपने घर में रखने से इनकार कर दिया.

पांच साल तक दूरी बनाए रखने की कही थी बात

दूसरी तरफ सुमित्रा कुमारी के पति कुंदन भुइंया ने बताया कि सुहागरात के दौरान सुमित्रा ने उसके सामने एक शर्त रखी. सुमित्रा ने किसी ओझा-गुणी की सलाह का हवाला देते हुए उससे पांच साल तक दूरी बनाए रखने की बात कही थी. इस पर उसे शक हुआ, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा. बाद में कथित प्रेमी का फोन आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है.

Tags: Garhwa newsJharkhand News
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