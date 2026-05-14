Jharkhand: गांव में थी शादी, प्रेमिका के घर पहुंच गया प्रेमी, फिर रातभर दोनों ने… लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा

Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा से प्रेम-प्रसंग में युवकी की पिटाई का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक बरडीहा थाना क्षेत्र के सलगा गांव में एक युवक को प्रेमिका के घर में रात बिताते रंगे हाथों पकड़ लिया गया. इसके बाद सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने उसे घर से बाहर निकाला और जमकर पिटाई की. मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी.

इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक ग्रामीणों के बीच घिरा हुआ दिख रहा है. बताया जा रहा है कि गांव में एक शादी समारोह चल रहा था और उसी दौरान एक युवक कथित तौर पर चुपके से एक घर में घुस गया. वह रात भर वहीं रुका रहा. सुबह जब घरवालों को इसकी जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया.

परिजनों ने युवक को घर के अंदर पकड़

फिर क्या था, परिजनों ने युवक को घर के अंदर पकड़ लिया. इसके बाद गांव के अन्य लोग भी मौके पर जुट गए. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और ग्रामीणों ने युवक को घर से बाहर निकालकर उसकी पिटाई शुरू कर दी. इस दौरान आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, जबकि कुछ लोग बीच-बचाव की कोशिश करते भी नजर आए.

वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिसकर्मियों ने युवक को भीड़ से बाहर निकाला और हिरासत में लेकर थाने ले गए.

पुलिस को नहीं मिली है शिकायत

पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी भी पक्ष से लिखित शिकायत नहीं मिली है. स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक गांव में चल रहे शादी समारोह का फायदा उठाकर रात में घर में पहुंचा था. सुबह परिवार के लोगों ने उसे देख लिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया. पुलिस ने साफ किया है कि यदि किसी पक्ष की ओर से शिकायत मिलती है, तो कार्रवाई की जाएगी.

थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह ने बताया कि जानकारी मिलते ही पुलिस बल को तुरंत भेजा गया और लड़के को हिरासत में लेकर थाने में रखा गया. लेकिन काफी देर तक लड़की वालों ने लड़के के खिलाफ आवेदन नहीं दिया. इसके बाद पूछताछ कर लड़के को उसके परिजन को सौंप दिया गया.