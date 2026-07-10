Jharkhand: खर्चा-पानी देना होगा, नहीं तो नागरिकता… SIR फॉर्म के नाम पर वसूली का VIDEO वायरल, लोगों ने लगाए गंभीर आरोप

Jharkhand News: झारखंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गढ़वा जिले के रंका प्रखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) फॉर्म भरवाने और जमा कराने के नाम पर ग्रामीणों ने कथित तौर पर 50 से 100 रुपये तक की वसूली किए जाने का आरोप लगाया है. इस पूरे मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला बीएलओ कथित तौर पर ‘खर्चा-पानी’ के नाम पर पैसे मांगती नजर आ रही है.

मामला रंका प्रखंड की खपरो पंचायत के गोरयाबांध टोला का है. वायरल वीडियो में बीएलओ जमीला बीबी पर आरोप है कि वह SIR फॉर्म देने और भरने के एवज में ग्रामीणों से 50 से 100 रुपये तक मांग रही हैं. वीडियो में कथित तौर पर वह यह भी कहती सुनाई देती हैं कि ‘खर्चा-पानी’ देना होगा.

फॉर्म अब तक जमा नहीं करने का आरोप

जब इस मामले की पड़ताल की गई तो कई ग्रामीणों ने कैमरे पर आरोप लगाया कि उनसे भी पैसे मांगे गए. कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने फॉर्म तो भर लिया है, लेकिन पैसे की मांग के कारण अब तक जमा नहीं किया है. ग्रामीणों ने दावा किया कि अगर पैसे नहीं दिए जाएं तो फॉर्म जमा करने में आनाकानी की जाती है.





ग्रामीणों के मुताबिक, बीएलओ के घर पर फॉर्म भरवाने वालों की भीड़ लगी रहती है. हालांकि, जांच के दौरान बीएलओ अपने घर पर नहीं मिलीं. बताया गया कि वह प्रखंड कार्यालय गई हुई थीं. कई ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

बीएलओ ने आरोपों को सिरे से किया खारिज

वहीं, दूसरी ओर आरोपों में घिरी बीएलओ जमीला बीबी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि अब तक वह करीब 170 SIR फॉर्म भर चुकी हैं और किसी भी लाभार्थी से इसकी पुष्टि कराई जा सकती है. उनका कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर उन्हें बदनाम करने और फंसाने की साजिश कर रहे हैं.

फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और वायरल वीडियो की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं.

(रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट)