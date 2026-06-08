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हैवान बना पिता! तीन मासूम बेटियों का रेता गला, बच्चियों के कत्ल से पूरे गांव में मातम

झारखंड के गिरिडीह में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता इतना जल्लाद बन गया कि उसने अपनी तीन मासूम बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी.

By: Deepika Pandey | Published: June 8, 2026 12:08:43 PM IST

पिता ने तीन बेटियों की हत्या की.
पिता ने तीन बेटियों की हत्या की.


Jharkhand Crime News: कहा जाता है कि बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने ही घरों में होती हैं और वे सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता से करती हैं. हालांकि कई बार ऐसी खबरें आती हैं, जो इस तरह की बातों को पूरी तरह से पलट देती हैं. अगर एक पिता ही अपनी मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दे, तो इस विश्वास और प्यार पर भी सवाल उठते हैं. दरअसल, झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही तीन मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया.

ये मामला मोहनपुर पंचायत के तुरुकडीहा गांव का बताया जा रहा है. यहां एक पिता ने अपनी ही तीन मासूम बेटियों की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी. इस वारदात के बारे में पता चलने के बाद पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल है. वहीं आरोपी की पहचान नंदकिशोर यादव के रूप में हुई है.

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पिता ने तीन बच्चियों का रेत दिया गला

आरोप है कि उसने अपनी तीन बेटियों 12 वर्षीय पल्लवी कुमारी, 7 वर्षीय रिद्धि कुमारी और 7 वर्षीय सिद्धि कुमारी का धारदार हथियार से गला रेत दिया. घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है, जबकि सोमवार सुबह मामला सामने आने के बाद गांव में कोहराम मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण स्तब्ध रह गए. मासूम बच्चियों की हत्या की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई. देखते ही देखते ग्रामीणों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जुट गई. लोगों में आरोपी पिता के प्रति भारी आक्रोश देखा गया.

आरोपी पिता गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बच्चियों के शवों को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. इसके अलावा आरोपी पिता नंदकिशोर यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

हत्या के पीछे का नहीं हुआ खुलासा

सदर SDPO जीतबाहन उरांव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि एक पिता ने अपनी तीन बेटियों की हत्या कर दी है. हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस पारिवारिक विवाद, मानसिक स्थिति समेत सभी संभावित पहलुओं की गहन जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपी से पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा.

सवालों के घेरे में पिता की दरिंदगी

जिस पिता के कंधों पर बेटियों की सुरक्षा और बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी होती है, उसी पिता द्वारा अपनी तीन मासूम बेटियों की हत्या किए जाने की घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है,आखिर एक पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है?

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