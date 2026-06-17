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Jharkhand: 20 जून को थी शादी, उससे पहले ही बेटी ने प्रेमी के साथ किया ऐसा काम, पिता ने उठाया बड़ा कदम

Jharkhand Latest News: युवती की शादी 20 जून 2026 को तय थी. परिवार ने विवाह की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं. तिलक समारोह संपन्न हो चुका था और बारात व भोज की व्यवस्था भी की जा चुकी थी.

By: Hasnain Alam | Published: June 17, 2026 9:08:10 AM IST

झारखंड में शख्स ने किया बेटी की पिंडदान
झारखंड में शख्स ने किया बेटी की पिंडदान


Jharkhand News: झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिले से जुड़ा एक अनोखा मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के एक पिता ने अपनी जीवित बेटी का प्रतीकात्मक पिंडदान कर दिया. यह रस्म गिरिडीह जिले के सरिया स्थित प्रसिद्ध उत्तरवाहिनी तट राजदह धाम में परिवार और समाज के लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुई.

जानकारी के अनुसार, युवती की शादी 20 जून 2026 को तय थी. परिवार ने विवाह की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं. तिलक समारोह संपन्न हो चुका था और बारात व भोज की व्यवस्था भी की जा चुकी थी.

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प्रेमी के साथ घर से चली गई थी युवती

बताया जाता है कि 12 जून की रात युवती अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई. कुछ दिनों बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर विवाह से जुड़ा एक वीडियो साझा किया, जिससे परिजनों को उनके विवाह की जानकारी मिली.

घटना से आहत पिता ने कहा कि बेटी के इस कदम से परिवार को गहरा मानसिक आघात पहुंचा है. उनका दावा है कि इससे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है. इसी पीड़ा के बीच उन्होंने राजदह धाम पहुंचकर बेटी का प्रतीकात्मक पिंडदान और तर्पण कराया.

क्यों किया जाता है पिंडदान?

हिंदू परंपरा में पिंडदान आमतौर पर मृत आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के लिए किया जाता है. किसी जीवित व्यक्ति, विशेषकर संतान, का प्रतीकात्मक पिंडदान किया जाना बेहद दुर्लभ माना जाता है. यही कारण है कि यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है.

इस मामले पर लोगों की राय बंटी हुई है. एक वर्ग पिता की भावनाओं और पीड़ा को समझते हुए उनके कदम को उचित ठहरा रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसे बदलते सामाजिक परिवेश और युवाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहा है.

फिलहाल यह घटना पारिवारिक रिश्तों, सामाजिक मान्यताओं और नई पीढ़ी की सोच के बीच बढ़ते वैचारिक अंतर को लेकर बहस का विषय बनी हुई है.

Tags: home-hero-pos-8Jharkhand News
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