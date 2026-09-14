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झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान का भाई बंटी खान गिरफ्तार, दुबई भागने की कर रहा था तैयारी

Prince Khan Brorther Arrested: बंटी खान के खिलाफ हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी. पुलिस की कार्रवाई को प्रिंस खान के नेटवर्क के खिलाफ अहम सफलता माना जा रहा है.

By: Hasnain Alam | Published: September 14, 2026 6:42:42 PM IST

गैंगस्टर प्रिंस खान का भाई बंटी खान गिरफ्तार
गैंगस्टर प्रिंस खान का भाई बंटी खान गिरफ्तार


Prince Khan Brorther Arrested: झारखंड के वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह के खिलाफ धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के भाई बंटी खान को कोलकाता से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, बंटी खान फर्जी दस्तावेजों के सहारे दुबई भागने की तैयारी में था. वह अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़ पाता, उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया.

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से एक वैध पासपोर्ट, एक फर्जी पासपोर्ट और वीजा बरामद किया है. पुलिस अब बरामद दस्तावेजों की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विदेश भागने के लिए उसने किन दस्तावेजों और माध्यमों का इस्तेमाल किया था.

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बंटी खान के खिलाफ हत्या और रंगदारी सहित कई मामले दर्ज

बंटी खान के खिलाफ हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी. पुलिस की कार्रवाई को प्रिंस खान के नेटवर्क के खिलाफ अहम सफलता माना जा रहा है.

कोलकाता में गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस बंटी खान से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों, आर्थिक नेटवर्क और विदेश भागने की उसकी कथित योजना के बारे में जानकारी जुटा सकती है. धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई से वासेपुर गैंग के खिलाफ चल रहे अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है.

कौन है प्रिंस खान?

बता दें कि गैंगस्टर प्रिंस खान का नाम हत्या, फायरिंग और रंगदारी के मामलों में आ चुका है. 2021 से वह फरार है. इस समय वह दुबई में छिपा है, जहां से अपना गैंग चलाता है. इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है. फिलहाल धनबाद पुलिस, खुफिया एजेंसियां और राष्ट्रीय जांच एजेंसियां मिलकर प्रिंस की गतिविधियों पर नजर बनाये रखे हुए हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

(रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट)

Tags: Jharkhand News
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