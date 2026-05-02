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धनबाद के बीसीसीएल वाशरी में हादसा, कोयला स्लरी में दबकर 3 मजदूरों की मौत; एक लापता

Dhanbad BCCL Incident: धनबाद के मुनीडीह स्थित बीसीसीएल कोल वाशरी में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. स्लरी लोडिंग के दौरान अचानक मलबा ढह गया, जिससे वहां काम कर रहे दिहाड़ी मजदूर उसकी चपेट में आ गए.

By: Sohail Rahman | Published: May 2, 2026 8:28:55 PM IST

धनबाद में कोयला स्लरी में दबने से 3 मजदूरों की मौत, एक लापता
धनबाद में कोयला स्लरी में दबने से 3 मजदूरों की मौत, एक लापता


Dhanbad BCCL Incident: धनबाद के मुनीडीह स्थित बीसीसीएल कोल वाशरी में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. स्लरी लोडिंग के दौरान अचानक मलबा ढह गया, जिससे वहां काम कर रहे दिहाड़ी मजदूर उसकी चपेट में आ गए. मिली जानकारी के अनुसार, इस हादसे में करीब चार मजदूर दब गए थे. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अब तक 3 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक मजदूर की तलाश अभी भी जारी है.

घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं.

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रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लापता मजदूर की खोज के लिए टीमें जुटी हुई हैं. हादसे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है.

खबर अपडेट की जा रही है…

Tags: dhanbad newshome-hero-pos-1Jharkhand News
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