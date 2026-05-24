Home > झारखंड > Jharkhand Crime: चाय वाली का था टोटो वाले से अवैध संबंध, रात में दोनों बना रहे थे संबंध, अचानक पहुंच गया पति और फिर…

Jharkhand Crime: चाय वाली का था टोटो वाले से अवैध संबंध, रात में दोनों बना रहे थे संबंध, अचानक पहुंच गया पति और फिर…

Deoghar Crime: 19 मई को करनीबाद मोहल्ला की रहने वाली माला देवी का शव उसके घर के अंदर मिला था. उसकी हत्या कुदाल से कर दी गई थी. वह चाय बेचने का काम करती थी. इस मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया है.

By: Hasnain Alam | Published: May 24, 2026 11:59:33 AM IST

देवघर पत्नी हत्याकांड
देवघर पत्नी हत्याकांड


Jharkhand Crime News: झारखंड के देवघर से अवैध संबंध में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की कुदाल और ईंट से वार कर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे मर्द के साथ अवैध संबंध था. उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इसके बाद पत्नी की हत्या को अंजाम दिया.

एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि घटना के 48 घंटे बाद भी नगर थाना की पुलिस ने मामले का खुलासा करते हए हत्यारोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही हत्या में इस्तेमाल कुदाल, खून से सना चिमनी ईंटा, सीमेंटेड ईंट और मृतका का मोबाइल फोन बरामद कर लिया.

You Might Be Interested In

टोटो चालक के साथ था अवैध संबंध

पुलिस ने आरोपी पति शिबु यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ में आरोपित ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया है. आरोपित ने बताया कि उसकी पत्नी का उसके जान पहचान वाले एक टोटो चालक के साथ अवैध संबंध था.

उसने बताया कि घटना की रात चाय दुकान के बाहर टोटो खड़ा देखा. अंदर जाने पर अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में पाया, जिसे देखकर वह अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाया और उसकी हत्या कर दिया.

एसपी प्रवीण पुष्कर द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया. टीम में शामिल नगर थाना की पुलिस ने तमाम बिंदुओं की बारीकी से अनुसंधान करते हुए महज 48 घंटे मामले का खुलासा कर लिया.

पति के साथ चल रहा था विवाद

गौरतलब है कि 19 मई को करनीबाद मोहल्ला की रहने वाली माला देवी का शव उसके घर के अंदर मिला था. उसकी हत्या कुदाल से कर दी गई थी. वह चाय बेचने का काम करती थी. माला देवी मूल रूप से सारवां थाना क्षेत्र के लखोरिया, भालुवाही की रहने वाली थी.

वर्तमान में वह रिखिया थाना क्षेत्र स्थित बंधा में घर बनाकर रहती थी. हालांकि, पति के साथ उसका कुछ बातों को लेकर विवाद चल रहा था. इसी वजह से वह चाय दुकान में रह रही थी. जहां उसकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

Tags: Deoghar NewsJharkhand News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
Jharkhand Crime: चाय वाली का था टोटो वाले से अवैध संबंध, रात में दोनों बना रहे थे संबंध, अचानक पहुंच गया पति और फिर…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jharkhand Crime: चाय वाली का था टोटो वाले से अवैध संबंध, रात में दोनों बना रहे थे संबंध, अचानक पहुंच गया पति और फिर…
Jharkhand Crime: चाय वाली का था टोटो वाले से अवैध संबंध, रात में दोनों बना रहे थे संबंध, अचानक पहुंच गया पति और फिर…
Jharkhand Crime: चाय वाली का था टोटो वाले से अवैध संबंध, रात में दोनों बना रहे थे संबंध, अचानक पहुंच गया पति और फिर…
Jharkhand Crime: चाय वाली का था टोटो वाले से अवैध संबंध, रात में दोनों बना रहे थे संबंध, अचानक पहुंच गया पति और फिर…