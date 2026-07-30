काम करते -करते अचानक हुआ धमाका! झारखंड की फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, 5 मजदूर झुलसे; एक की हालत गंभीर

Jharkhand Gloria Engineering Blast: झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया से गुरुवार को एक बड़े हादसे की खबर मिली. आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में ग्लोरिया इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में गैस सिलेंडर फटने से पांच मजदूर बुरी तरह झुलस गए. एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है.

कैसे हुआ हादसा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोपहर करीब 12:30 बजे, कंपनी के B-33 कैंपस में मजदूर रूटीन काम में बिज़ी थे, तभी अचानक गैस सिलेंडर फट गया. धमाका इतना ज़ोरदार था कि पूरे कैंपस में अफरा-तफरी मच गई, मजदूर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

हादसे के तुरंत बाद, साथ काम करने वालों ने बचाव का काम शुरू किया और सभी घायलों को जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल (TMH) ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि एक मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि बाकी चार का इलाज चल रहा है.

पुलिस मौके पर पहुंची

घटना की जानकारी मिलने पर आदित्यपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया. थानेदार अंजनी कुमार ने बताया कि सिलेंडर फटने के कारणों की जांच की जा रही है. अभी यह साफ़ नहीं है कि हादसा टेक्निकल खराबी, गैस लीक या किसी और वजह से हुआ.

इस बीच, कंपनी मैनेजमेंट की तरफ़ से इस घटना के बारे में कोई ऑफ़िशियल बयान जारी नहीं किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है.