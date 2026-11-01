Jharkhand Crime: पति से तंग होकर थाने आई पत्नी, शिकायत सुनने के बजाय पुलिस ने कर दी महिला की इज्जत तार-तार

Jharkhand Police Constable Assault Case: झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले से पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. जिस जगह एक महिला अपने पति के डर से मदद मांगने पहुंची थी, वहीं एक पुलिसकर्मी पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. महिला की शिकायत के बाद आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले में पुलिस स्टेशन के प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों पर भी ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गई है.

पति से झगड़े के बाद महिला थाने पहुंची

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 29 अक्टूबर की रात गम्हरिया थाना इलाके में हुई. गुरुवार शाम को महिला का अपने पति से झगड़ा हुआ था. पति के मारपीट करने के डर से वह घर छोड़कर पड़ोसी के घर चली गई. वहां से उसने अपने मोबाइल फोन से पुलिस को कॉन्टैक्ट किया. इसके बाद पुलिस की PCR वैन आई और महिला को गम्हरिया थाने ले जाया गया.

आराम के लिए एक कमरा दिया गया

पुलिस के मुताबिक, थाने के अधिकारियों ने महिला को आराम करने के लिए एक कमरा दिया. आरोप है कि इस दौरान थाने में वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर तैनात एक कांस्टेबल ने कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया. महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की. पुलिस सुपरिटेंडेंट मनोज स्वर्गीय ने सरायकेला सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) अनुभव भारद्वाज को मामले की जांच करने का निर्देश दिया.

आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार

SDPO की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया. बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने घटना के समय आरोपी के पहने हुए कपड़े भी जब्त कर लिए हैं. इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए रांची की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जा रहा है.

थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड

मामले में सिर्फ आरोपी कांस्टेबल पर ही कार्रवाई नहीं की गई है. पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीय ने गम्हरिया थाना प्रभारी और चार अन्य पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है. इन सभी पर ड्यूटी में लापरवाही, गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है. पुलिस के एक बयान के मुताबिक, सस्पेंड किए गए पांचों अधिकारियों को पुलिस लाइन भेज दिया गया है. मामले की जांच डिपार्टमेंटल लेवल पर भी की जा रही है.