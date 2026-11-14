भूषण बाड़ा केस में नया खुलासा! नाबालिग को अगवा कर विधायक के खिलाफ बयान दिलाने का आरोप; 2 लोगों पर FIR

झारखंड के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा से जुड़ा नाबालिग से दुष्कर्म का मामला अब नया मोड़ ले चुका है. पहले 14 वर्षीय आदिवासी बच्ची की शिकायत पर विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी. अब उसी बच्ची की दादी ने दो लोगों पर उसका अपहरण करने, डराने-धमकाने और विधायक के खिलाफ गलत बयान देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. इस शिकायत के आधार पर सिमडेगा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एक और FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस घटनाक्रम के बाद मामला और पेचीदा हो गया है. एक तरफ विधायक पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ बच्ची को कथित तौर पर दबाव में लेकर बयान दिलाने के आरोपों की भी पुलिस पड़ताल कर रही है.

क्या है नाबालिग से जुड़ा पहला मामला?

दरअसल, सिमडेगा की रहने वाली 14 वर्षीय आदिवासी बच्ची ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर दुष्कर्म, शारीरिक प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. शिकायत के मुताबिक, मई 2026 में बच्ची को पढ़ाई और स्कूल में दाखिला दिलाने का भरोसा देकर रांची लाया गया था. आरोप है कि यहां उससे घरेलू काम कराया गया और 5 अगस्त को विधायक के रांची स्थित आवास पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

बच्ची ने अपनी शिकायत में गर्भवती होने और बाद में गर्भपात होने की बात भी कही थी. उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी. इसके बाद बच्ची को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. पुलिस इस मामले में उसके बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है.

अब बच्ची के अपहरण और दबाव बनाने का आरोप

इस मामले में 13 नवंबर 2026 को एक नया घटनाक्रम सामने आया. सिमडेगा एसपी कार्यालय की मीडिया सेल की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, नाबालिग की दादी ने पाकरटांड़ थाने में लिखित शिकायत दी. इसमें आरोप लगाया गया कि दिलीप तिर्की और अभिषेक भारती नाम के दो लोगों ने उनकी पोती का अपहरण किया था.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि दोनों ने बच्ची को डराया-धमकाया और कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ गलत और भ्रामक बयान देने के लिए दबाव बनाया. आरोप यह भी है कि बच्ची से विधायक के खिलाफ गलत आरोपों को लेकर गवाही दिलवाई गई. उसका बयान एक न्यूज चैनल पर भी प्रसारित हुआ था.

दो लोगों के खिलाफ दूसरी FIR दर्ज

दादी की शिकायत पर पुलिस ने 13 नवंबर को पाकरटांड़ थाने में कांड संख्या 25/2026 के तहत FIR दर्ज की. इसमें दिलीप तिर्की और अभिषेक भारती को नामजद किया गया है.

पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 231, 137(2), 127(2), 142, 140(3), 61(2), 356(2), 3(5) और पॉक्सो एक्ट की धारा 23(4) के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस अपहरण, धमकी और दबाव बनाकर बयान दिलाने के आरोपों की जांच कर रही है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दोनों की गिरफ्तारी को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है.

विधायक ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश

वहीं, विधायक भूषण बाड़ा ने अपने ऊपर लगे दुष्कर्म के आरोपों को पूरी तरह गलत और राजनीतिक साजिश बताया है. उनका कहना है कि विरोधियों की ओर से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने मानहानि का मुकदमा करने की बात भी कही थी.

पहले मामले को लेकर भाजपा ने विधायक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धुर्वा थाने का घेराव किया था. भाजपा नेताओं ने पीड़िता को न्याय और सुरक्षा देने की मांग की थी. पार्टी ने विधायक की गिरफ्तारी नहीं होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी थी.

दोनों मामलों की जांच से खुलेगा सच

फिलहाल इस पूरे मामले में दो अलग-अलग FIR दर्ज हो चुकी हैं. पहली FIR में विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग से दुष्कर्म और प्रताड़ना के आरोप हैं, जबकि दूसरी FIR में दो लोगों पर बच्ची का अपहरण कर दबाव में बयान दिलाने का आरोप लगाया गया है.

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