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कौन था कोयला माफिया सुशील श्रीवास्तव उर्फ बाबा? जिसे कोर्ट रूम के अंदर ही AK-47 से भन दिया गया

Sushil Srivastava Murder Story: सुशील श्रीवास्तव, जिसे अपराध जगत में बाबा के नाम से जाना जाता था, झारखंड के रामगढ़ और हजारीबाग इलाके में सक्रिय एक कुख्यात कोयला माफिया था. उस पर कोयले के अवैध कारोबार, रंगदारी, हत्या, अपहरण और गैंगवार जैसे कई गंभीर आपराधिक मामलों के आरोप थे.

By: Shristi S | Published: June 28, 2026 3:42:09 PM IST

कोयला माफिया सुशील श्रीवास्तव की कोर्ट रूम के अंदर कैसे हुई हत्या?
कोयला माफिया सुशील श्रीवास्तव की कोर्ट रूम के अंदर कैसे हुई हत्या?


Coal Mafia Sushil Srivastava Story: भारतीय अपराध जगत के इतिहास में कई गैंगस्टरों का अंत पुलिस मुठभेड़ या गैंगवार में हुआ, लेकिन झारखंड के कुख्यात कोयला माफिया सुशील श्रीवास्तव उर्फ बाबा की मौत जिस तरह हुई, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया. 2 जून 2015 को हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान हमलावरों ने AK-47 और अन्य हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

कुछ ही मिनटों में कोर्ट परिसर गोलियों की आवाज से गूंज उठा और सुशील श्रीवास्तव समेत उसके दो सहयोगियों की मौत हो गई. यह घटना भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे सनसनीखेज कोर्टरूम हत्याओं में गिनी जाती है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर सुशील श्रीवास्तव उर्फ बाबा कौन था, क्राइम की दुनिया में उसने कैसे पैर फैलाए और बाद में कैसे अपने अंजाम को पहुंचा.

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कौन था सुशील श्रीवास्तव उर्फ बाबा?

सुशील श्रीवास्तव, जिसे अपराध जगत में बाबा के नाम से जाना जाता था, झारखंड के रामगढ़ और हजारीबाग इलाके में सक्रिय एक कुख्यात कोयला माफिया था. उस पर कोयले के अवैध कारोबार, रंगदारी, हत्या, अपहरण और गैंगवार जैसे कई गंभीर आपराधिक मामलों के आरोप थे. समय के साथ उसने कोयला परिवहन और खनन से जुड़े नेटवर्क पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, जिसके कारण उसका नाम झारखंड के सबसे प्रभावशाली अपराधियों में शामिल होने लगा.

अपराध की दुनिया में कैसे बढ़ा दबदबा?

1990 के दशक और उसके बाद झारखंड के कोयला क्षेत्रों में अवैध खनन और परिवहन से जुड़े कारोबार में कई गिरोह सक्रिय थे. इन्हीं के बीच सुशील श्रीवास्तव ने अपना नेटवर्क तैयरा किया. स्थानीय स्तर पर रंगदारी वसूली और ठेकेदारी विवादों को लेकर उसका कई प्रतिद्वंद्वी गिरोहों से संघर्ष चलता है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ अनेक आपराधिक मामले दर्ज थे और वह लंबे समय तक कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बना रहा.

कोर्ट रूम में कैसे हुआ हमला?

घटना 2 जून 2015 की है, जब सुशील को एक मामले में पेशी के लिए हजारीबाग सिविल कोर्ट लाया गया था. पेशी के दौरान अचानक हथियारबंद हमलावर कोर्ट परिसर में घुस आए और AK-47 सहित अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. हमला इतना तेज था कि सुरक्षा बल संभल भी नहीं पाए. कुछ ही मिनटों में सुशील और उसके दो सहयोगियों की मौके पर ही मौत हो गई. हमलावरों में से एक अपनी AK-47 वहीं छोड़कर फरार हो गया. इस घटना ने कोर्ट परिसरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे.

क्यों हुई थी हत्या?

जांच एजेंसियों के अनुसार हत्या के पीछे गैंगवार और पुरानी दुश्मनी को प्रमुख कारण माना गया. झारखंड के कोयला कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई लंबे समय से चल रही थी और माना गया कि इसी संघर्ष का यह हिंसक परिणाम था. हालांकि मामले की जांच के दौरान कई पहलुओं की पड़ताल की गई और पुलिस ने विभिन्न कोणों से जांच आगे बढ़ाई.

Tags: crimejharkhandMurder
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