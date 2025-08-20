Home > झारखंड > CM Soren: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दी पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि

Published: August 20, 2025 17:34:03 IST

जमशेदपुर, झारखण्ड से मनीष मेहता की रिपोर्ट 
CM Soren: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी एवं विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन संग घोड़ाबांधा स्थित पूर्व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री स्व. रामदास सोरेन के आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दिवंगत मंत्री की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की।

रामदास सोरेन का जाना मेरे लिए असहनीय पीड़ा – हेमंत सोरेन 

मुख्यमंत्री ने कहा कि “दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन के बाद महज पखवाड़े भर में रामदास सोरेन जी का इस तरह चले जाना मेरे लिए असहनीय पीड़ा है। उनका निधन मेरे लिए और राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई संभव नहीं।”

रामदास सोरेन झारखंड आंदोलन के अहम सिपाही

उन्होंने स्मृतिशेष रामदास सोरेन को झारखंड आंदोलन का अहम सिपाही बताते हुए कहा कि शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हुए लंबे संघर्ष में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। सरल और सहज व्यक्तित्व वाले रामदास सोरेन आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा खड़े रहे।

गांव-देहात के बच्चों पर विशेष ध्यान 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री रहते हुए वे लगातार बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सरकारी विद्यालयों की आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे थे। उनका विशेष ध्यान गांव-देहात के गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उनके समग्र विकास पर था।

