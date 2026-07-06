Jharkhand: AI से IT निवेश तक… दिल्ली में झारखंड का डिजिटल विजन पेश करेंगे सीएम हेमंत सोरेन, टेक हब बनने की ओर बड़ा कदम

Jharkhand News: झारखंड सरकार राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल गवर्नेंस और आईटी निवेश के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने जा रही है. 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य का डिजिटल विजन और भविष्य की तकनीकी रणनीति देश-विदेश की प्रमुख टेक कंपनियों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के सामने प्रस्तुत करेंगे. सरकार की कोशिश झारखंड को केवल खनिज संपदा वाले राज्य की छवि से आगे बढ़ाकर डिजिटल और टेक्नोलॉजी निवेश के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने की है.

इस कार्यक्रम में करीब 100 अग्रणी टेक और आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इसी मंच पर पहली बार रांची आईटी पार्क को राष्ट्रीय निवेश परियोजना के रूप में पेश किया जाएगा. लगभग 101 एकड़ में विकसित होने वाले इस प्रोजेक्ट की बेहतर कनेक्टिविटी, शैक्षणिक संस्थानों की उपलब्धता और झारखंड आईटी नीति-2023 के तहत मिलने वाले निवेश प्रोत्साहनों को निवेशकों के सामने रखा जाएगा.

ड्राफ्ट AI पॉलिसी-2026 पर भी होगी चर्चा

कंसल्टेशन के दौरान राज्य की ड्राफ्ट AI पॉलिसी-2026 पर भी विस्तार से चर्चा होगी. प्रस्तावित नीति में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट AI मिशन, JAP-IT को नोडल एजेंसी बनाने और IndiaAI के साथ इंटर-ऑपरेबल झारखंड AI क्लाउड विकसित करने जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं. सरकार का मानना है कि AI का इस्तेमाल सिर्फ तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, खनिज प्रशासन और नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी.

इसके अलावा मुख्यमंत्री CM-Data Intelligence Platform और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की अवधारणा भी पेश करेंगे. इन पहलों के जरिए विभिन्न विभागों के आंकड़ों का एकीकरण, योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और स्थानीय भाषाओं में नागरिक सेवाओं को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार को उम्मीद है कि यह पहल झारखंड में डिजिटल निवेश, रोजगार और नवाचार के नए अवसरों का रास्ता खोलेगी.

(रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट)