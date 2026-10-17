सीएम हेमंत सोरेन की मां पर अमर्यादित टिप्पणी से गरमाई सियासत, गढ़वा में BJP विधायक के खिलाफ प्रदर्शन; बर्खास्तगी की उठी मांग

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिवंगत मां रूपी सोरेन को लेकर गढ़वा के भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी की कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया. आदिवासी एकता मंच के बैनर तले हजारों लोग सड़कों पर उतरे. प्रदर्शनकारियों ने टाउन हॉल से विरोध मार्च निकालकर विधायक के आवास का घेराव किया। इसके बाद रंका मोड़ पर विधायक का पुतला दहन कर विरोध जताया.

विधायक के खिलाफ की नारेबाजी

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कथित टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. उनका कहना था कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा और व्यवहार की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है.

आदिवासी एकता मंच के सदस्यों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने बयानों में संवेदनशीलता और संयम बरतना चाहिए. उन्होंने कथित टिप्पणी को सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध किया.

बर्खास्तगी की मांग

प्रदर्शनकारियों ने भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की. साथ ही झारखंड विधानसभा अध्यक्ष से मामले का संज्ञान लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने की अपील की. प्रदर्शन के दौरान विधायक की बर्खास्तगी की मांग भी उठाई गई.

मंच के सदस्यों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी समाज को जोड़ने और जनता के मुद्दों को उठाने की है. ऐसे में सार्वजनिक जीवन में शालीनता और जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है.

माफी नहीं तो होगा आंदोलन

आदिवासी एकता मंच ने चेतावनी दी कि यदि विधायक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं, तो गढ़वा से रांची तक चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा. मंच के अनुसार, यह मुद्दा आदिवासी समाज के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा है. प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक माफी की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखा जाएगा.

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