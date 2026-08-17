Jharkhand: JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच सीएम हेमंत सोरने का बड़ा एलान, TDPL की पूरी भर्ती प्रक्रिया होगी कैंसिल

CM Hemant Soren on JPSC JSSC Exam: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर चल रहे विवाद और JPSC और JSSC कैंडिडेट्स के चल रहे आंदोलन के बीच बड़ा एलान किया है.

सीएम ने JPSC और JSSC एग्जाम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए IAS ऑफिसर अमिताभ कौशल की अगुवाई में एक कमेटी बनाने का ऐलान किया. उन्होंने TDPL के ज़रिए होने वाले एग्जाम, उनके जारी हुए रिज़ल्ट और TDPL के ज़रिए चुने गए कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को भी कैंसिल करने की मांग की.

कमेटी JPSC और JSSC एग्जाम के कंडक्ट, प्रोसीजर और सिस्टम का रिव्यू करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी JPSC और JSSC एग्जाम के कंडक्ट, प्रोसीजर और सिस्टम का रिव्यू करेगी ताकि एक बेहतर, ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद एग्जाम सिस्टम पक्का हो सके. कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एग्जाम सिस्टम में ज़रूरी सुधार किए जाएंगे.

TDPL द्वारा आयोजित एग्जाम कैंसिल किए जाएंगे- सीएम सोरेन

सीएम हेमंत सोरेन ने TDPL से जुड़े एग्जाम के बारे में भी साफ फैसला किया. उन्होंने कहा कि TDPL द्वारा आयोजित एग्जाम कैंसिल किए जाते हैं. इन एग्जाम के लिए जारी हुए रिज़ल्ट भी कैंसिल किए जाएंगे, और TDPL के ज़रिए चुने गए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी कैंसिल किया जाएगा. इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अपॉइंटमेंट पर असर पड़ेगा, जो लंबे समय से कैंडिडेट्स के लिए चिंता का विषय रहे हैं.

2014 के बाद राज्य में हुई सभी नियुक्तियों की जांच की जाएगी- सीएम सोरेन

मुख्यमंत्री सोरेन ने यह भी कहा कि 2014 के बाद राज्य में हुई सभी नियुक्तियों की जांच की जाएगी. JPSC और JSSC उम्मीदवारों के लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बीच सरकार की इस घोषणा को एक बड़ा कदम माना जा रहा है. गौरतलब है कि उम्मीदवार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित गड़बड़ियों की जांच और विवादित परीक्षाओं को रद्द करने समेत कई मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं. सरकार की यह घोषणा आंदोलन के 24वें दिन 17 अगस्त को हुई.

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, सभी की निगाहें JPSC-JSSC परीक्षा सिस्टम और TDPL से जुड़े परीक्षा, रिजल्ट और सिलेक्शन रद्द करने की प्रक्रिया में सुधार पर होंगी. उम्मीद है कि कमिटी की सिफारिशें परीक्षा सिस्टम में भविष्य में होने वाले बदलावों के लिए एक साफ दिशा देंगी.