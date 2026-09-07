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Jharkhand: विधायक जनार्दन पासवान के बेटे का कथित अपहरण! पुलिस ने किया बरामद, दो गुटों में हुआ था विवाद

Ranchi News: चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने रांची पुलिस को अपने बेटे के अपहरण की आशंका जताते हुए सूचना दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और सौरव को बरामद कर लिया.

By: Hasnain Alam | Published: September 7, 2026 7:46:49 PM IST

चतरा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे को पुलिस ने किया बरामद
चतरा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे को पुलिस ने किया बरामद


Jharkhand News: एलजेपी (आर) पार्टी के चतरा से विधायक जनार्दन पासवान के बेटे सौरव के कथित अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. इसके बाद रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे बरामद कर लिया है. परिवार की ओर से पुलिस को सूचना दी गई थी कि सौरव को कॉलेज के पास से कुछ लोगों कथित तौर पर अपनी गाड़ी में बैठाकर साथ ले गए थे.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और संभावित ठिकानों की पड़ताल के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सौरव को रिकवर कर लिया.

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कॉलेज के बाहर दो गुटों के बीच हुआ था विवाद

सिटी एसपी पारस राणा के मुताबिक, कॉलेज के बाहर दो गुटों के बीच विवाद हुआ था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विवाद से पहले शराब का सेवन किया गया था. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई. आरोप है कि एक गुट के लोगों ने सौरव को गाड़ी में बैठाया और उसके साथ मारपीट भी की.

विधायक जनार्दन पासवान ने पुलिस को दी थी ये सूचना

घटना के बाद विधायक जनार्दन पासवान ने रांची पुलिस को अपने बेटे के अपहरण की आशंका जताते हुए सूचना दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और सौरव को बरामद कर लिया.

वास्तविक कारणों का पता लगा रही है पुलिस

पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. विवाद में शामिल लोगों की भूमिका और घटना के वास्तविक कारणों का भी पता लगाया जा रहा है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

(रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट)

Tags: home-hero-pos-4Jharkhand News
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